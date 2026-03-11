今出訪美被問「會面參眾議員？」陳其邁笑：我沒有要選舉

陳其邁(中)今日將率市府團隊啟程訪美，外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳語帶保留並笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不直接回應參加GTC年會是否會與黃仁勳碰面。記者宋原彰／攝影

高雄市長陳其邁 今日將率市府團隊啟程訪美，除了和亞利桑納州產官學交流半導體先進製造領域，今年更二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC年會。外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳語帶保留並笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不直接回應參加GTC年會是否會與黃仁勳 碰面，只強調出訪目的只有讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市目標前進。

陳其邁表示，此次出訪主要有3個目的，包括強化台灣半導體韌性、強加城市主權AI在城市治理運用和AI半導體人才培育交流，首站先抵達亞利桑納州，將拜會史丹佛大學、亞利桑納州立大學及亞利桑納大學等學研機構和州政府，拓展高雄和亞利桑納州在半導體先進製程上的戰略連線，如材料、封裝、設備廠等，對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要。

陳出訪行程第二站將赴加州聖荷西出席NVIDIA GTC 2026年會，與NVIDIA高層就「智慧高雄燈塔計畫」深化技術合作，會中展示高雄城市主權 AI 在城市治理應用，包括交通局「高雄市交通即時監控平台」、工務局AI模型辨識道路施工樣態、水利局即時影像系統分析災情等；他說另外有史丹佛大學數位教授將針對當前能源或地緣政治等變化，會來交換意見。

對於外界好奇陳抵達亞利桑納州，將與產官學界交流，是否會與參眾議院議員或當地僑胞見面會談；陳其邁語帶保留，只說「我是市長，我沒有要選舉了」，出訪行程主要以強化高雄產業發展為主，會與當地交換城市治理意見，也會和學研機構討論半導體發展，其餘未安排其他行程。

此外，陳今年二度出席NVIDIA GTC年會，去年是與NVIDIA的3位全球副總裁碰面交流，媒體詢問今年是否將進一步和黃仁勳碰面；陳其邁表示，高雄燈塔計畫以視覺語言模型（VLM）為核心，整合城市影像和跨局處資料，建構城市主權AI，成為全球唯一以城市治理為主軸推動生成式AI應用的示範案例，也成為 NVIDIA 官網首個收錄的城市治理案例，此次出席GTC年會將針對城市主權AI與對方高層展開多場閉門會議、交流意見。