美祭337侵權調查 台經貿辦：個案調查 不影響台美協定

黃婉婷／台北報導
底特律汽車製造商通用汽車提出專利侵權申訴，美國國際貿易委員會宣布對自台灣與中國進口的汽車零件發起337條款調查。路透
汽車製造商通用汽車（General Motors）向美國國際貿易委員會（USITC）提出專利侵權申訴，對台灣與中國進口廠商啟動汽車零件337條款調查。台行政院經貿談判辦公室今天指出，本案僅是個案調查，台政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境。

由於台美日前已簽署對等貿易協定，外界好奇此項調查是否影響既有協定？經貿辦說，本案不會影響台美之間的協定。

美國國際貿易委員會今天宣布，已對自台灣與中國進口的汽車零件發起337條款調查，美國國際貿易委員會在這次調查中列出20家答辯人；根據資料，337調查是針對進口貿易中的不公平行為發起調查，並採取制裁措施，包括專利侵權、壟斷等。

經貿辦說明，本案是由通用汽車(General Motors)就來自美國本土、台灣及中國等20家汽車零組件廠商，依據「1930年關稅法」第337條款，向美國國際貿易委員會(USITC)提出申訴的設計專利侵權調查案，是美國企業尋求保護其智慧財產權的法律途徑之一。

經貿辦表示，337條款調查案是由USITC負責，針對企業個案進行調查，會在啟動調查後的45天內決定完成本案調查的日期。

