卓榮泰日本看球賽行程？國民黨批政府團隊「規畫不嚴謹」

記者曾學仁／台北報導
國民黨文傳會副主委尹乃菁（左）、退役空軍中將張延廷（右）在國民黨中央黨部舉行記者會，批評政府團隊規畫不嚴謹。（記者曾學仁／攝影）
國民黨文傳會副主委尹乃菁（左）、退役空軍中將張延廷（右）在國民黨中央黨部舉行記者會，批評政府團隊規畫不嚴謹。（記者曾學仁／攝影）

國民黨中央黨部下午舉行記者會，批評行政院長卓榮泰赴日行程安排不當。文傳會副主委尹乃菁與退役空軍中將張延廷在國民黨中央黨部舉行「小市民趕飛機，大院長耍威風：揭穿卓內閣的傲慢真相！」記者會，質疑卓內閣對外說法前後矛盾，並批評政府在敏感外交議題上的處理態度。

尹乃菁表示，從外交角度來看，在台日斷交之後，行政院長能夠前往日本，本身確實可以視為一項成果，但外交是高度精細的藝術，不應被當作對外宣傳或話術操作。她指出，由於台灣與日本沒有正式邦交，台灣政府首長赴日進行所謂「私人訪問」本身就是高度敏感的政治行為，任何行程安排都應經過審慎規畫與雙方默契。

尹乃菁稱，如果卓榮泰確實與日方事前進行充分協調，在高度配合與默契之下規畫赴日觀看球賽行程，理論上不會出現此次「匆忙成行、漏洞百出」的情況。她批評，整起事件從行程說明到對外回應，出現多次說法不一致，讓外界質疑政府是否刻意隱瞞實情。

尹乃菁並指出，日本方面日前已強調卓榮泰此次赴日為「私人行程」，顯示日方在處理相關議題上相當謹慎。她認為，在當前區域情勢與日本對中國關係調整的背景下，台灣政府更應小心處理對日互動，避免因對外說法不清而造成外交困擾。

張延廷表示卓榮泰院長再三的強調這是私人行程，「是私人休假的時候，就沒有正當的理由去使用松指部軍用機場」，並強調一個政府團隊規畫不嚴謹，沒有做充分的完整的評估，現在部會要跳出來為他擦屁股，「而且我覺得最嚴重的是。出來為他擦屁股的是國防部部長」。

日本 卓榮泰

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47
阿聯酋航空EK-366班機4日暫時復航，下午搭載275名台灣民眾及226名外籍人士，共501名旅客返台，台交通部觀光署副署長黃荷婷（前左）、桃機公司董事長楊偉甫（前左2）等人到場接機，並準備蘋果酥送給機組員與旅客，象徵「平安回家」。中央社

美伊開戰首架杜拜班機抵台 旅客開心接機者泣不成聲

2026-03-04 10:38

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國