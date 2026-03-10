包機赴日本現身經典賽 新黨告發卓榮泰涉貪汙圖利等3罪

我的頻道

記者蕭雅娟／台北報導
新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。記者蕭雅娟／攝影
新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。記者蕭雅娟／攝影

台灣行政院長卓榮泰3月7日包機從空軍松山指揮部專機停機坪飛往赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），外界質疑是否動用軍事設施與國營航空資源。新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。

新黨指出，卓榮泰在臉書表示此行為「自費私人行程」，僅是Team Taiwan加油，但至今未公開完整費用單據與相關申請文件，相關安排是否合法仍有疑問。

游智彬今在北檢門口上演行動劇「華航飛機當你家腳踏車」、「軍用機場當作你家停車場」、「萊爾校長送雞鴨便當給大師兄」等橋段，象徵公共資源被權力人物當作私人便利工具使用的荒謬情境，諷刺政府濫權。

他也拿出雞鴨（音同羈押）照片，呼籲北檢比較偵辦柯文哲涉京華城案模式，先羈押卓榮泰1年；新黨青年軍呼籲，北檢依法調查相關事證，釐清是否涉及違法圖利或濫用職權，給社會一個清楚交代。

卓榮泰在臉書稱是「自費私人行程」。王鴻薇3月9日發函華航、行政院、空軍松山指揮部，要求回覆專機是否已經支付款項、費用多少，多少隨行人員。

立委王鴻薇臉書指出，根據媒體報導，卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛。空中巴士A321-neo客機，晚間由桃園機場飛抵松山機場待命，華航CI─1888班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京。包機一架A321neo客機約150萬元到200萬元台幣(約4.7萬到6.3萬美元)。

王鴻薇臉書指，若上述待遇為真，卓院長就算自費也是有特權疑慮，松指部是軍用機場，官員私人行程可以任意使用嗎？如果不是自費又非公務行程，那恐怕是涉及上百萬的個人貪瀆問題了。

新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫...
新黨游智彬、譚傳紹、季節等人今赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。記者蕭雅娟／攝影

答覆包機事件舌戰藍委 卓榮泰：開銷自付都有單據 僅中共跟你們在生氣

他稱卓榮泰赴日觀賽恐是「夭折的元首出訪」 卓被問公器私用只回一句

卓榮泰赴日看球賽 中外交部：鬼鬼祟祟 令人不齒

指卓榮泰快閃東京為外交突破 管碧玲：一定有會見日政要

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

