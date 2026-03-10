我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「效忠ISIS」2男涉在曼達尼官邸外擲炸彈 遭控5罪

紐約生存手冊／歹徒憑空竊取資金 民眾警惕「幽靈刷卡」

台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

記者劉懿萱／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
內政部戶政司今公布最新戶口統計，2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%。圖／本報系資料照
內政部戶政司今公布最新戶口統計，2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%。圖／本報系資料照

台灣內政部戶政司今公布最新戶口統計，截止至今年2月，台灣總人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%，2月也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。

戶政司公布戶口統計，截至今年2月底，台灣總人口數為2328萬273人，與去年同期比較減少10萬4341人。從縣市別來看，人口增加率最高者為桃園市0.6％，其次為新竹縣0.29％、台中市0.18％；人口減少最多依序為金門縣2.50％、連江縣1.96％、台北市1.87％。

統計指出，今年2月約每6.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為3.65‰，較去年同月減少3884人，減幅37.32%，較上月減少2200人，月減25.22%。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣5.62‰，其次為台東縣4.95‰，再次為花蓮縣4.68‰；而粗出生率最低為基隆市2.54‰，其次為台南市2.85‰，再次為連江縣2.87‰。

根據過去戶口統計，去年一整年新生兒人數，每月約落在7000人至1萬人上下，其中11月新生兒人數最低僅7946人，創下史上單月新低紀錄，今年2月出生數6523人，單月新生兒首度跌破7000人。

另外，2月結婚對數合計6733對，不同性別6534對、相同性別199對，折合年粗結婚率為3.77‰。而2月離婚、終止結婚對數為2995對，不同性別2939對，相同性別56對，折合年粗離婚率為1.68‰。

世報陪您半世紀

上一則

經典賽影射「中華隊打假球」台無業男到案稱「輸太多才質疑」

延伸閱讀

台灣出口連28紅 創歷年來最強2月

台灣出口連28紅 創歷年來最強2月
中國2月CPI年增1.3% 創近三年新高 PPI跌幅收窄

中國2月CPI年增1.3% 創近三年新高 PPI跌幅收窄
舊金山房車露宿人數下降20% 帳篷數量持平

舊金山房車露宿人數下降20% 帳篷數量持平

比亞迪2月銷量跌逾4成 創疫情以來最大跌幅

比亞迪2月銷量跌逾4成 創疫情以來最大跌幅

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」