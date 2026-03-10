台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

內政部戶政司今公布最新戶口統計，2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%。圖／本報系資料照

台灣內政部戶政司今公布最新戶口統計，截止至今年2月，台灣總人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%，2月也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。

戶政司公布戶口統計，截至今年2月底，台灣總人口數為2328萬273人，與去年同期比較減少10萬4341人。從縣市別來看，人口增加率最高者為桃園市0.6％，其次為新竹縣0.29％、台中市0.18％；人口減少最多依序為金門縣2.50％、連江縣1.96％、台北市1.87％。

統計指出，今年2月約每6.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為3.65‰，較去年同月減少3884人，減幅37.32%，較上月減少2200人，月減25.22%。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣5.62‰，其次為台東縣4.95‰，再次為花蓮縣4.68‰；而粗出生率最低為基隆市2.54‰，其次為台南市2.85‰，再次為連江縣2.87‰。

根據過去戶口統計，去年一整年新生兒人數，每月約落在7000人至1萬人上下，其中11月新生兒人數最低僅7946人，創下史上單月新低紀錄，今年2月出生數6523人，單月新生兒首度跌破7000人。

另外，2月結婚對數合計6733對，不同性別6534對、相同性別199對，折合年粗結婚率為3.77‰。而2月離婚、終止結婚對數為2995對，不同性別2939對，相同性別56對，折合年粗離婚率為1.68‰。