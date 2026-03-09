冷眼集／又是拿人民納稅錢 補貼油電虧損

中油已連6年虧損，去年高達91億，累計虧損已破800億。(記者許正宏／攝影)

美伊戰爭爆發，引爆新一波能源危機的憂慮，政府透過調度，讓台灣暫時免於「斷氣」壓力，但國際油價持續飆升，也造成採購成本大增壓力，政府的能源完全押在進口，又有穩定物價的大帽子，也讓國營事業再度面對前幾年的虧損噩夢。

台灣的能源幾乎完全仰賴進口，早已經是國安問題，但過去政府總是以最樂觀的想法來評估國際情勢，把發電一味押注在全靠進口的燃煤、石油、天然氣，放棄可以自主掌握的核能。

2020年後，先是爆發俄烏戰爭，中東局勢也連年發生衝突，對於台電累積超過4000億元（台幣，下同，約125億7190萬美元）的虧損，經濟部、台電總是以俄烏戰爭爆發，發電成本暴增，為了穩定物價而自行吸收才導致虧損為理由，直到前兩年發電成本降低後，台電財務才有所改善。

而面臨因戰事導致油價飆升，經濟部在既有油價計算公式之外還要中油吸收，光是上個星期，原本要漲3元的汽油油價，硬是由中油咬牙苦吞，僅漲1.5元，戰事仍未見緩解跡象，可以預見，未來中油要吸收的只會更多。

台電才剛開始獲利不久，而中油已連6年虧損，去年高達91億，累計虧損已破800億，且油價、氣價才在起漲點，除了中油的採購成本增加，台電也要難以避免的要面對電價調漲壓力，油電雙虧下，政府最後勢必又要慷人民之慨，提出撥補預算要人民埋單。

這種狀況已多次上演，但政府因應策略就是國營的中油、台電不斷吸收漲幅，表面上藉此拆除物價上漲的引信，實際上最終還是拿民眾的納稅錢補貼虧損。追根究柢，相對便宜的核電被棄若敝屣，帶有意識型態的能源政策，不但讓國營事業背上經營不善的黑鍋，也讓人民的口袋的破洞永遠縫補不了。