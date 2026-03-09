盧秀燕訪美 藍稱再向上企圖心、綠批無實權

台中市長盧秀燕11日至21日將訪美。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕 11日至21日將訪美，台中市藍營表示，選擇赴華盛頓特區、紐約，可解讀為有再向上一步的企圖心；綠營指出，盧秀燕無中央外交實質權力，對美承諾終究無法兌現。

盧秀燕訪美行程以美東為主，走訪5州9個行政區，包括波士頓 、紐約、華府及西雅圖 等，希望深化城市交流、關心僑胞、鞏固及增進台美情誼等。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，盧秀燕提及會把握機會為台灣發聲，內容包括能源穩定、區域安全及全球貿易，對應她訪問華盛頓特區及紐約的行程安排，確實引發外界想像空間。

李中說，因盧秀燕目前仍是國民黨內可望問鼎2028總統大選的人選之一，這次選擇赴華盛頓特區、紐約，可以解讀為其有再向上一步的企圖心，甚至可視為是參選總統前的考察之旅。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，黨團對正常的城市外交樂見其成，但市府企圖將行程包裝成「總統級面試」，盧秀燕無國民黨黨權背書，又無中央外交實質權力，拿不出政治籌碼，對美方的種種承諾終究只是無法兌現的空頭支票。

民進黨籍台中市議員江肇國質疑，盧秀燕是否有卸任焦慮，率團花公帑去「鞏固台美情誼」，要談能源、區域安全、全球貿易，有哪項是台中市長的職權，即將卸任但市政卻一團亂，多名局長接連被監察院彈劾，此時要訪美，多怕自己被大家遺忘。