卓榮泰快閃東京 學者：高市早苗叫板北京 台未必划算

行政院長卓榮泰（左三）日前現身東京觀賞WBC經典賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。圖為卓榮泰日前觀賞台日棒球交流賽。(取材自卓榮泰臉書)

台行政院長卓榮泰 前往日本 看經典賽，替中華隊加油，這在外交上有一定的意義。學者認為，日相高市早苗憑藉高民意支持度，打破傳統官僚的顧慮與惰性，顯示她不在乎北京態度，甚至有向北京叫板意味，但此舉若引發解放軍 在兩岸展開軍演，對台灣來說未必划算。

本報系聯合報報導，卓榮泰是7日上午抵達日本，並且在駐日代表李逸洋和運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀看中華隊與捷克的比賽。由於卓榮泰具有行政院長的身分，台灣官員要踏上日本，通常會與日本外務省協調與溝通。因此，卓榮泰的日本行，可以說獲得日本政府的默許。但到底能否視為外交突破，或是會帶來其他負作用，恐怕都還得經過一段時間的觀察。由於台日中在第一時間都低調因應，更說明此行的高度敏感性。

在外交層面上，這種「棒球外交」是寄望於體育賽事展現台日互動默契，更可能是在台日沒有正式邦交情況下，用來測試官方高層往來的可能性和方式。日本政府沒有在第一時間回應，也未發表任何正式立場或聲明。然而，日官方的沉默，不證實、不否認其實就是一種態度。

因為中日之間目前正處於緊張關係，日本高市早苗的「台灣有事」論述，中方仍持續抗議中，若又是在台灣問題上出現紛爭，勢必又會引發風波。但中方的反彈早可預期，日方仍選擇讓卓揆赴日，恐怕有其他考量，刻意去挑戰中方的底線。

台北中國時報報導，成大政治系教授王宏仁指出，日本傳統官僚體系很保守，這次絕非傳統官僚能做的決策，高市當選首相後，台方首次有行政院長赴日，雖非官方接觸，但卻是雙方政府間的巧妙配合；顯示高市希望藉由高民意，打破傳統官僚的惰性與顧慮，代表高市不在意北京態度。

據報導，淡大外交與國關助理教授陳奕帆認為，顯示日本允許台方高層以私人行程一日來回訪日，再加上是體育外交，較難引發外界質疑。高市政府持續放行此類安排，顯示台日非官方關係穩健，同時也有藉卓揆訪日向北京叫板、穩住自民黨支持度的意味。不過陳奕帆指出，大陸過往對台灣官員出訪外國向來相當忌憚，近期難得連續一周未見解放軍機擾台，卓揆訪日可能讓北京「撿到槍」，對台灣展開聯合戰備警巡，甚至舉行大型軍演。鼓勵中華隊固然有其意義，但若因此讓國軍疲於奔命，未必划算。