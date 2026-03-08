解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

台國防部每天早晨會公告，過去24小時之內台海周邊的解放軍 機艦活動狀態。然而從2月27日（28日公布）開始連續九天，國防部的公告中，只有一天有2架輔戰機（非戰鬥、轟炸）出海，飛至台方西南防空識別區最遙遠的邊角，其餘各日均未偵獲解放軍機出海。海上的解放軍艦，則維持5至7艘，和先前差異不大。

如此罕見狀況，自然引起媒體與網民的關注。有人半開玩笑認為，可能是美國對委內瑞拉 與伊朗用兵，兩國都是中國的油源國，迫使解放軍緊縮用油。對此學者則認為，如此推測不能說完全沒有可能，但影響解放軍戰機升空架次的因素，應該不止於此。

「安全台灣學會」理事長楊太源說，目前尚難推定解放軍的意圖，最近可能是短期現象，無法據此推斷解放軍放鬆對台灣施壓。但可觀察這是否為其將在台海舉行演練或演習的徵候，當然還要配合觀察解放軍有無部隊調動，才能研判解放軍活動。另外可以透過開源情報去觀察分析，解放軍機輔戰機是否活動，或是有活動但未逾越中線？另外也不能排除，解放軍主戰機必須進行維保所導致。

他也表示，近日兩則消息曝光，包括台行政院長卓榮泰搭乘專機赴日觀看球球比賽，以及陸軍司令呂坤修上任後數度訪問菲律賓，這會否導致解放軍在台灣周邊海空域進行演練與演習，值得觀察。

旅居東京的「日本安全保障戰略研究所」研究員邱伯浩則認為，從美國控制委內瑞拉的石油權開始，美伊衝突嚴重影響伊朗輸往中國的石油，解放軍從春節之後在台灣周邊的演訓量，已經開始減少。解放軍相關的演習及訓練強度，與軍事戰備儲存油料有相當大的關係。

邱伯浩指出，在習近平與川普舉行高峰會之前，北京不願意節外生枝，穩定的台海關係有利於川習會的順利進行。至於中國的兩會，因為解放軍相關高級將領及重要幹部都到北京出席，加上習近平清除了貪腐相關將領，使解放軍面臨青黃不接的狀況。所以可以預期台海狀況將會相對穩定。這更可能為馬上面臨的國共兩黨高級會談，鋪設一條另外的道路。

