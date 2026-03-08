我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以攻擊伊朗石油設施與煉油廠 下「黑色石油雨」

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

盧秀燕訪美化解疑美論？近盧人士揭此行背後暗藏訊號

記者余采瀅／台中報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市長盧秀燕訪美前動作頻頻，先夜宴國民黨青壯派立委，並邀產業界代表開座談會，蒐集關稅、軍購等議題的意見。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕訪美前動作頻頻，先夜宴國民黨青壯派立委，並邀產業界代表開座談會，蒐集關稅、軍購等議題的意見。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕3月11日將出訪美國，近日國內焦點在對美軍購，外傳盧秀燕訪美可能是為了替國民黨談軍購。近盧人士指出，盧訪美不只要為國民黨解套，更定調為了中華民國而出訪，可望成為台美間溝通橋梁。

盧秀燕明天將舉行訪美行前記者會，盧日前透露，此次將「超越城市外交」。據悉，盧秀燕訪美將到美東11天，重點行程包含三大僑宴，在紐約、華府、波士頓都會發表重要演說，也會前往紐約哥倫布公園國父銅像獻花致敬，預計與美方智庫交換意見。

盧秀燕此行備受矚目，出訪前先夜宴國民黨青壯派立委，並邀產業界代表開座談會，蒐集關稅、軍購等議題的意見，外傳盧此次出訪是為了化解國民黨「疑美論」。

近盧人士指出，這次訪美大多由美方安排，盧秀燕此行可能涉及的議題，包含能源穩定、區域安全、全球貿易等三大面向的國際戰略對話，而非單純為國民黨「疑美論」或軍購議題解套。

政壇人士分析，盧此行訪美的時機，正值美國與以色列聯合對伊朗展開軍事打擊，以及美國總統川普與中國國家主席習近平即將會面之際，盧秀燕自帶政治能量，目前被視為「藍白合作關鍵」，以此身分訪美，納入更高的戰略框架。

盧秀燕上任台中市長後，台中與美國長期保持良好且密切的互動，美國在台協會AIT處長谷立言等要角，今年初在半個月內三度造訪台中，引發外界高度關注。盧秀燕即將赴美，谷立言日前被問及盧秀燕訪美行程，罕見公開表示「歡迎她的訪問」，也讓外界對此次訪問的規格產生更多想像。

世報陪您半世紀

以色列 波士頓 國民黨

上一則

王毅提台灣主權屬於中國 台外交部：停止誤導國際視聽

延伸閱讀

盧秀燕、蔣萬安台中合體 盧強調「蒐集關稅、軍購意見」

盧秀燕、蔣萬安台中合體 盧強調「蒐集關稅、軍購意見」
影／盧秀燕全程「牽緊緊」蔣萬安 訪美前「姐弟」合體賞燈政壇關注

影／盧秀燕全程「牽緊緊」蔣萬安 訪美前「姐弟」合體賞燈政壇關注
台中市長盧秀燕3月訪紐約 將與僑界餐敘

台中市長盧秀燕3月訪紐約 將與僑界餐敘
新聞眼／盧秀燕訪美大動作 替黨撕反美標籤

新聞眼／盧秀燕訪美大動作 替黨撕反美標籤

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56
陸委會副主委梁文傑（右）到高雄為民進黨市議員黃彥毓助選，針對中國大陸的撤離公告納入台灣人民一事發表看法。記者徐白櫻／攝影 徐白櫻

台人被中共納入撤離公民 梁文傑：每次國際危機都這樣

2026-03-01 11:18

超人氣

更多 >
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席