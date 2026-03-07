台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

我的頻道

記者洪哲政/台北報導
圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照
圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國防部軍備局表示，台灣2024年原欲自行產製「105公厘練習曳光彈」及「105公厘高爆戰防曳光彈」，但關鍵的「M30發射藥 」因205遷廠而停產，國防部軍備局委外招商採購，但得標商至今尚未取得南韓的輸出許可，已洽外交途徑協調。

公開情報指出，105公厘高爆戰防曳光彈（HE-AT-T）是台國軍為獵豹專案105公厘輪型戰車及相關火砲研發的彈藥，由軍備局202廠生產，主要用於打擊輕裝甲、碉堡及人員。具備「高爆」與「戰防」雙重性能。

台立法院審議國防預算案提案指出，國防部軍備局生產製造中心第202廠接受委託於2022至2024年度間產製「105公厘練習曳光彈」及「105公厘高爆戰防曳光彈」，但受國防部軍備局生產製造中心第205廠遷廠影響，部分彈藥關鍵用料雖已由自製改採外購方式因應，但仍有部分關鍵用料尚未籌獲，不利國軍彈藥產製。凍結相關預算，要求國防部說明。

台國防部近日向立法院報告表示，205廠配遷建至高雄市大樹區，現由中科院負責執行生產機具建置安裝。 經檢討影響關鍵彈藥產製用料計「M30發射藥 」1項，因執行遷建案改以國外採購籌補，產地自義大利、南韓及加拿大等國，過往履約狀況均良好，但國際間戰爭關係等不可抗力影響，現得標商韓華公司「待」獲得南韓輸出許可證。

台國防部表示，此案已透過外交途徑於2024年11月29日發函外交部協請南韓加速許可證核發作業，刻由駐南韓台北代表部洽南韓外交部協處中。

台國防部表示，已持續洽詢過往具承製經驗的國內代理商及國外供應商，尋求獲料可行性，聯繫國外原廠公司洽談建立穩定火藥供應來源，並透過外交方式協助建立合作橋梁。

