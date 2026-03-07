「編多少預算能贏大谷翔平？」藍委廖偉翔發言挨批

國民黨立委廖偉翔。圖／本報系資料照

經典賽 中華隊連敗澳洲、日本，網友質疑「藍白去年聯手刪除體育署1.62億預算」掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔留言「編多少能贏大谷翔平」引網友炸鍋。廖偉翔今晚PO文表示，今年比上次12強經典賽預算增加1500萬元(新台幣，下同，約50萬美元)，在野黨從來沒有反對支持體育；拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。

廖偉翔晚間在臉書PO文表示，中華隊昨日輸給日本隊，「我們都不好受，但不論輸贏，每一位站上球場的選手，我們都全力支持！」

廖偉翔指出，有人說，中華隊輸球是因為在野黨刪預算。這樣的說法，其實可以對比一下數字來驗證。事實查核：一、情蒐計畫1600萬元，全額核定；二、組訓計畫 4550萬元，全額核定；三保險經費757萬元，全額核定，四、選手培訓、國手組訓經費，完全沒有刪減。

廖偉翔說明，上一次12強經典賽，體育署長鄭世宗曾表示，組訓經費2500萬、情蒐經費1600萬、特殊經費1300萬，總共5400萬元，相比之下，這次的預算則是6900萬元，增加高達1500萬元。

廖偉翔指出，體育署114年度預算72.95億元，比前一年的54.15億再增加18億餘，增幅34%。115年運動部的總經費達到248 億，創史上新高；文化部長李遠曾說，「2027年台灣漫畫超車日韓，預算給足就行」。現在這套邏輯搬到體育上：編多少預算，可以打造一個足以打贏大谷翔平的中華隊？

廖偉翔認為，如果民進黨覺得預算不夠，請拿出計畫、拿出數字，說服國人，大家一起來討論。在野黨從來沒有反對支持體育，我們反對的是沒有效益的浮編和浪費。拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。不論輸贏，每一位站上球場的選手，我們一定都全力支持。