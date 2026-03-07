我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美打生存戰 看誰抗壓久

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

「編多少預算能贏大谷翔平？」藍委廖偉翔發言挨批

記者趙容萱／台中報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委廖偉翔。圖／本報系資料照
國民黨立委廖偉翔。圖／本報系資料照

經典賽中華隊連敗澳洲、日本，網友質疑「藍白去年聯手刪除體育署1.62億預算」掀熱議，釣出國民黨立委廖偉翔留言「編多少能贏大谷翔平」引網友炸鍋。廖偉翔今晚PO文表示，今年比上次12強經典賽預算增加1500萬元(新台幣，下同，約50萬美元)，在野黨從來沒有反對支持體育；拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。

廖偉翔晚間在臉書PO文表示，中華隊昨日輸給日本隊，「我們都不好受，但不論輸贏，每一位站上球場的選手，我們都全力支持！」

廖偉翔指出，有人說，中華隊輸球是因為在野黨刪預算。這樣的說法，其實可以對比一下數字來驗證。事實查核：一、情蒐計畫1600萬元，全額核定；二、組訓計畫 4550萬元，全額核定；三保險經費757萬元，全額核定，四、選手培訓、國手組訓經費，完全沒有刪減。

廖偉翔說明，上一次12強經典賽，體育署長鄭世宗曾表示，組訓經費2500萬、情蒐經費1600萬、特殊經費1300萬，總共5400萬元，相比之下，這次的預算則是6900萬元，增加高達1500萬元。

廖偉翔指出，體育署114年度預算72.95億元，比前一年的54.15億再增加18億餘，增幅34%。115年運動部的總經費達到248 億，創史上新高；文化部長李遠曾說，「2027年台灣漫畫超車日韓，預算給足就行」。現在這套邏輯搬到體育上：編多少預算，可以打造一個足以打贏大谷翔平的中華隊？

廖偉翔認為，如果民進黨覺得預算不夠，請拿出計畫、拿出數字，說服國人，大家一起來討論。在野黨從來沒有反對支持體育，我們反對的是沒有效益的浮編和浪費。拿選手的汗水當政治子彈，才是對運動員最大的不尊重。不論輸贏，每一位站上球場的選手，我們一定都全力支持。

國民黨立委廖偉翔今晚在臉書PO文表示，今年比上次12強經典賽預算增加1500萬元...
國民黨立委廖偉翔今晚在臉書PO文表示，今年比上次12強經典賽預算增加1500萬元。圖／翻攝自廖偉翔臉書

世報陪您半世紀

經典賽

上一則

台雲林2雞場爆H5N1禽流感 1場疑隱匿恐重罰

延伸閱讀

兩會／當好「鐵公雞」… 中國財長：中央本級「三公」經費減7%

兩會／當好「鐵公雞」… 中國財長：中央本級「三公」經費減7%
經典賽／日媒預測大谷第一棒 中華隊排這組打線抗山本

經典賽／日媒預測大谷第一棒 中華隊排這組打線抗山本
國民黨軍購特別條例拍板 白：各版本付委從嚴實質審查

國民黨軍購特別條例拍板 白：各版本付委從嚴實質審查
說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

熱門新聞

中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

2026-02-28 11:00
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16

超人氣

更多 >
華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病
護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元