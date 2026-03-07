李貞秀爭議 柯文哲曝民眾黨內部民調逾半不支持中配立委

我的頻道

記者郭韋綺／高雄報導
民眾黨前主席柯文哲(左前)到高雄參加座談會。記者郭韋綺／攝影
民眾黨不分區立委李貞秀資格爭議延燒，前黨主席柯文哲今天自爆民眾黨內部民調顯示，竟逾半不支持中配任立委，坦言此事讓民眾黨扣分，也反映社會對中配存在歧視氛圍，並點名台總統賴清德，若認為中配即使取得中華民國身分證也沒有參政權，就應公開說清楚，「你出來明白講，我就把她換掉」。

柯文哲下午在高雄三民區參加座談會，提到最近因為李貞秀事件，民眾黨內部針對李貞秀爭議做了一份民調，題目是「陸配就算拿到身分證，也不應當擔任中華民國立法委員」，民調結果顯示，超過50%多受訪者贊成，反對者只有30多%。

當時秘書長周榆修看到民調結果後，表情凝重地告訴他，難怪民進黨會在這個議題追打，「因為這確實符合目前台灣社會的主流民意」。

柯文哲坦言，李貞秀事件讓民眾黨在政治上扣分，但這份民調數字讓他震撼，反問「陸配有對不起台灣人嗎？」

柯文哲說，從民調數字來看，台灣社會對中配確實存在某種歧視心態，如果依民意處理，「我們可能就會把李貞秀開除掉」，因為繼續爭議下去，對民眾黨而言確實是在流血。

但柯表示，政治不應鼓勵仇恨，更不應欺負任何族群，總統最重要責任是團結國家，而不是帶頭製造分裂「有本事賴清德出來明白講，陸配即使拿到身分證也沒有參政權，我歧視你，我們就把她換掉」。

民調 民進黨 中華民國

