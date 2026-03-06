賴清德看台日交流賽 維安偷走6簽名球遭送辦

賴清德總統上個月前往台北大巨蛋觀看台日棒球交流賽前，發生維安人員涉嫌偷竊簽名球的案件。(圖／賴清德總統臉書)

台北大巨蛋今年2月25日至28日舉行「台日棒球國際交流賽」，賴清德 總統27日前往大巨蛋觀看比賽；不料維安人員在大巨蛋場勘時，涉嫌偷竊簽名球的案件。行銷公司發現後報案，轄區警方調查後，通知江姓軍人到案說明，依竊盜罪嫌移送法辦。負責元首維安的國安局說，江姓涉案人為憲兵警衛大隊人員，案發後已經解除支援維安的任務。國安局也正在擴大釐清有無其他人員涉案。

「台日棒球國際交流賽」是世界棒球經典賽前的台灣熱身賽事，希望以賽代訓，賴清德總統2月27日前往大巨蛋，觀看「台日棒球國際交流賽」第三場賽事。維安人員當天早上先到大巨蛋場勘，檢視場地是否有危險物品。

其中負責場勘的38歲江姓職業軍人並非總統、副總統貼身警衛，平時負責維安工作的前端外圍作業。當天他在大巨蛋的地下工作人員休息室檢查時，發現牆邊有6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，心生貪念拿走。

行銷人員報案，警方調閱監視器發現是江姓軍人拿走，3月3日通知江男到案說明。江姓軍人他到案後坦承拿走棒球，他說，看到棒球放在牆邊，以為沒人要，因此才拿走，當場交還簽名棒球，警方依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

國安局說，江姓涉案人為憲兵指揮部警衛大隊支援人員，當天執行場地安檢工作。有關涉及違法部分，已由警方移送檢方偵辦。國安局已在第一時間解除江員支援任務，歸建原單位，目前正依相關法規程序進行行政懲處。