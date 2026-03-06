我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華裔遊中東 被迫藏美國護照改稱中國公民

艾案文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

賴清德看台日交流賽 維安偷走6簽名球遭送辦

記者廖炳棋／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統上個月前往台北大巨蛋觀看台日棒球交流賽前，發生維安人員涉嫌偷竊簽名球的案件。(圖／賴清德總統臉書)
賴清德總統上個月前往台北大巨蛋觀看台日棒球交流賽前，發生維安人員涉嫌偷竊簽名球的案件。(圖／賴清德總統臉書)

台北大巨蛋今年2月25日至28日舉行「台日棒球國際交流賽」，賴清德總統27日前往大巨蛋觀看比賽；不料維安人員在大巨蛋場勘時，涉嫌偷竊簽名球的案件。行銷公司發現後報案，轄區警方調查後，通知江姓軍人到案說明，依竊盜罪嫌移送法辦。負責元首維安的國安局說，江姓涉案人為憲兵警衛大隊人員，案發後已經解除支援維安的任務。國安局也正在擴大釐清有無其他人員涉案。

「台日棒球國際交流賽」是世界棒球經典賽前的台灣熱身賽事，希望以賽代訓，賴清德總統2月27日前往大巨蛋，觀看「台日棒球國際交流賽」第三場賽事。維安人員當天早上先到大巨蛋場勘，檢視場地是否有危險物品。

其中負責場勘的38歲江姓職業軍人並非總統、副總統貼身警衛，平時負責維安工作的前端外圍作業。當天他在大巨蛋的地下工作人員休息室檢查時，發現牆邊有6顆棒球，其中有啦啦隊女孩「峮峮」的簽名球，心生貪念拿走。

行銷人員報案，警方調閱監視器發現是江姓軍人拿走，3月3日通知江男到案說明。江姓軍人他到案後坦承拿走棒球，他說，看到棒球放在牆邊，以為沒人要，因此才拿走，當場交還簽名棒球，警方依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

國安局說，江姓涉案人為憲兵指揮部警衛大隊支援人員，當天執行場地安檢工作。有關涉及違法部分，已由警方移送檢方偵辦。國安局已在第一時間解除江員支援任務，歸建原單位，目前正依相關法規程序進行行政懲處。

世報陪您半世紀

賴清德

上一則

蔡易餘受訪談使用「瘦瘦針」減重 一原因停用

延伸閱讀

經典賽／王貞治現身觀察中華隊練球 大批台日球迷湧進東京巨蛋

經典賽／王貞治現身觀察中華隊練球 大批台日球迷湧進東京巨蛋

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制
灣景區槍擊命案 一死一重傷一未成年受波及

灣景區槍擊命案 一死一重傷一未成年受波及
舊金山灣景區發生槍擊命案 一死一重傷一未成年受波及

舊金山灣景區發生槍擊命案 一死一重傷一未成年受波及

熱門新聞

中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

2026-02-28 11:00

超人氣

更多 >
浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀