退休指標新制盲區 台今年退休教師變再當2年

記者許維寧／即時報導
明年起公立學校教職員退休指標數及退休年齡調整，今年達退休指標教師，恐被迫延至2029年才能退休，全教產呼籲增訂救濟條款。(記者曾原信／攝影)
明年起公立學校教職員退休指標數及退休年齡調整，今年達退休指標教師，恐被迫延至2029年才能退休，全教產呼籲增訂救濟條款。(記者曾原信／攝影)

明年起公立學校教職員退休指標數將調升至85，且從原本的50歲調整為需年滿55才能退休。全國教育產業總工會指出，此一新制將造成今年下半年已達到指標數的教師，要配合退休生效日延至明年初，甚至被迫延至2029年才能退休，政府可以改革，但不應讓達標者成為改革下的犧牲品。

全教產理事長林蕙蓉表示，依規定，自願退休人員年資加年齡設有一指標數，今年為84，明年將調整為85，有教師為民國62年(1973年)12月11日出生，於民國84年(1995年)8月1日時開始任職，今年可達到「年資31加年齡53」的84退休指標，但卻要因為退休生效日在明年2月1日，無法在今年生日達標就退休。

明年退休指標數又將調升至85，且退休者須年滿55歲，代表該名教師明年8月1日年資滿32、可追上退休指標，但也會因為年齡沒達標，無法於8月1日退休。之後將隨退休指標逐年調升、年齡以及退休基準日限制，導致該師實際退休日必須一路延後至2029年2月。

林蕙蓉說明，此非個案，而是制度設計與轉換期交錯造成的不公平，導致身分達標想退休，卻仍然要被迫延後兩年。而被迫延後退休，不僅影響教師家庭照顧安排，也影響學校人力新陳代謝，「老的退不了，新的進不來。」不利於教學現場。

全教產副理事長林碩杰則表示，呼籲主管機關應放寬特殊原因認定，納入轉換期卻遭生效日卡關者；也盼啟動修法增訂救濟條款，讓舊制過渡期內達成退休指標者，即使因學期安排導致生效日落在2027年，也不會因此被迫適用更嚴格的門檻。

桃園市教育產業工會理事長吳明玉指出，教師要求的並非特權，而是公平信賴原則。

教育部表示，教師自願退休生效日，以2月1日或8月1日為準；此立法目的也是為維護學生受教權，再者，放寬教師不受退休生效日限制，經評估對學生受教權、學校課務安排、教師招聘等教學現場影響甚鉅。另外，符合退休條件教師如未符合支領全額月退休金法定要件，仍可申請退休，並可依個人意願選擇展期或減額月退休金。

教育部 公立學校

