快訊

川習會大交易？美擬要求中國少買俄伊石油 習或提反台獨

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

捷克參議院通過友台決議 支持台灣參與國際組織

中央社布拉格5日專電
捷克參議院外交委員會主席費雪。(中央社資料照)

捷克參議院4日通過第173號決議，支持台灣有意義參與國際組織活動，並提到台灣的參與有助於提升全球治理。決議還指出，聯合國大會第2758號決議並未處理台灣政治地位，也未提及台灣或台灣人民，拒絕相關內容遭到錯誤詮釋。

捷克參議院外交、國防暨安全委員會2月25日召開會議，在聽取主席費雪（Pavel Fischer）與捷克外交部官員的發言後，該決議提案隨後提交至參議院全體會議審議，並於3月4日獲得通過。

決議提到，捷克參議院長期致力於發展與台灣互利關係。2020年參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣，延續歷任議長推動雙邊交流的傳統，也促進雙方在先進科技、資訊科技、科學研究與文化等領域的合作。

決議指出，未來應持續深化與台灣的合作，特別是在研究與發展、創新與新創產業、半導體晶片與其他先進科技領域，同時加強在安全議題與應對新興安全威脅方面的交流。

決議同時表達支持台灣有意義參與多個國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）與國際刑警組織（INTERPOL），並認為台灣在公共衛生、航空安全與跨國犯罪防治等領域具備專業能力，台灣的參與有助於提升全球治理與合作效率。

決議指出，聯合國大會1971年通過的第2758號決議僅確定「中華人民共和國政府」為中國在聯合國的唯一合法代表，但未提及台灣、台灣人民，也未處理台灣的政治地位、未確定中國對台灣擁有主權，亦未涉及台灣在聯合國或其專門機構中的地位與參與。

決議同時指出，對第2758號決議內容的錯誤詮釋與濫用，可能削弱聯合國體系的公信力與國際法原則，因此拒絕任何將該決議解讀為「一個中國原則已獲聯合國確認」或「台灣屬於中國領土」的說法。

決議也回顧捷克參議院過去多項相關立場，包括2025年通過反對扭曲聯合國第2758號決議的決議、2022年在接待台灣立法院長訪問時強調民主議會交流的重要性，以及2020年支持參議長率企業代表團訪問台灣。

此外，決議提及七大工業國集團（G7）外長2025年11月發布的聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定對全球繁榮與安全的重要性，並支持台灣有意義參與國際組織。

決議也提及歐洲議會2025年通過的兩項決議也批評中國對聯合國第2758號決議的錯誤詮釋，並對中國軍方在台灣周邊進行軍事演習表達關切。

決議最後呼籲捷克政府透過外交部，在聯合國相關機構中關注第2758號決議遭誤用的問題，並支持台灣在聯合國體系及其專門機構中有意義參與。

根據決議內容，參議長維特齊將把此決議通知捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）、總統帕維爾（Petr Pavel），以及歐盟與北約各國議會領袖，推動國際社會對此議題的關注與討論。

