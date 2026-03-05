我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

🎞️小甜甜布蘭妮因涉嫌酒駕遭逮捕…今日5件事

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

國民黨版國防特別條例出爐 府：支持政院版挺國軍

中央社台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
台總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

國民黨團今天確定黨版國防特別條例草案，總統府發言人郭雅慧表示，支持政院版本就是信任專業，就是支持國軍，強化國防不能打折扣；現在中東局勢變化更凸顯飛彈防禦、無人機系統重要性，把國防最需要的部分拆分打折，將延緩國軍必要的建軍期程。

國民黨團今天確定黨版國防特別條例草案，名稱為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，匡列預算上限為新台幣3800億元，並授權國防部，未來如有其他對美軍購的必要，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。

總統府今天召開「健康台灣推動委員會」第7次委員會議，郭雅慧在委員會議後記者會受訪表示，給國軍有最好的裝備，讓國家有最好的安全保障，是不分藍綠朝野的共同責任。

她說，總統多次強調，「投資國防就是投資和平」。台灣面對區域安全挑戰與威權擴張的威脅真實存在，因此強化自我防衛能力，是維持台海和平穩定的重要基礎，台灣需要強化國防力量，推動國防改革，提高國防預算。

郭雅慧說，支持國軍，強化國防不能打折扣，政府的版本是經由國軍在專業及審慎評估國家防衛急迫需要所做的規劃，支持政院版本就是信任專業，就是支持國軍，強化國防不能打折扣；尤其現在中東局勢的變化，更凸顯飛彈防禦、無人機系統的重要性，把國防最需要的部分拆分打折，將延緩國軍必要的建軍期程，更讓台灣的安全蒙上不必要的風險。

郭雅慧表示，期待朝野以國家安全為最高考量，明天能夠依照朝野協商結果讓行政院版本付委，儘快通過，一起為國家為民眾做正確的事情。

世報陪您半世紀

國防部

上一則

免費AI算命愈來愈準 詹惟中坦言：命理圈正遭受衝擊

下一則

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

延伸閱讀

國民黨軍購特別條例拍板 白：各版本付委從嚴實質審查

國民黨軍購特別條例拍板 白：各版本付委從嚴實質審查
說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待
國防戰略未提台 美官員：川普風格清晰但低調

國防戰略未提台 美官員：川普風格清晰但低調
國民黨軍購案陷路線之爭 朱立倫系：應以9000億為目標

國民黨軍購案陷路線之爭 朱立倫系：應以9000億為目標

熱門新聞

搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

2026-02-28 11:00
麥當勞餐點示意圖。(美聯社)

學童在超商吃麥當勞被公審「品德教育」 店長和教練發聲

2026-02-27 21:58

超人氣

更多 >
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標