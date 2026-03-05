國民黨版國防特別條例出爐 府：支持政院版挺國軍

台總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

國民黨團今天確定黨版國防特別條例草案，總統府發言人郭雅慧表示，支持政院版本就是信任專業，就是支持國軍，強化國防不能打折扣；現在中東局勢變化更凸顯飛彈防禦、無人機系統重要性，把國防最需要的部分拆分打折，將延緩國軍必要的建軍期程。

國民黨團今天確定黨版國防特別條例草案，名稱為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，匡列預算上限為新台幣3800億元，並授權國防部 ，未來如有其他對美軍購的必要，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。

總統府今天召開「健康台灣推動委員會」第7次委員會議，郭雅慧在委員會議後記者會受訪表示，給國軍有最好的裝備，讓國家有最好的安全保障，是不分藍綠朝野的共同責任。

她說，總統多次強調，「投資國防就是投資和平」。台灣面對區域安全挑戰與威權擴張的威脅真實存在，因此強化自我防衛能力，是維持台海和平穩定的重要基礎，台灣需要強化國防力量，推動國防改革，提高國防預算。

郭雅慧說，支持國軍，強化國防不能打折扣，政府的版本是經由國軍在專業及審慎評估國家防衛急迫需要所做的規劃，支持政院版本就是信任專業，就是支持國軍，強化國防不能打折扣；尤其現在中東局勢的變化，更凸顯飛彈防禦、無人機系統的重要性，把國防最需要的部分拆分打折，將延緩國軍必要的建軍期程，更讓台灣的安全蒙上不必要的風險。

郭雅慧表示，期待朝野以國家安全為最高考量，明天能夠依照朝野協商結果讓行政院版本付委，儘快通過，一起為國家為民眾做正確的事情。