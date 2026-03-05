國民黨軍購特別條例拍板 白：各版本付委從嚴實質審查

民眾黨立法院黨團總召陳清龍。記者林澔一／攝影

國民黨 今天拍板軍購特別條例版本，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨支持國防自主，也會站在納稅人的立場嚴格把關，而依照朝野協商結論，各黨團版本付委後都能實質審查，民眾黨團也仍將堅持自家版本。

立法院新會期2月24日開議，朝野黨團同意將行政院版本、其他尚未提出的軍購特別條例草案列入3月6日院會報告事項，國民黨中央黨部與立法院黨團今天達成共識，確定自家版本的預算規模為3500億元(新台幣，下同，約117億美元)，至於先前傳出的懲罰機制則未納入。

有關國民黨拍板軍購特別條例版本，民眾黨團總召陳清龍受訪時表示，民眾黨支持國防自主，但是也會站在納稅人的立場嚴格把關，「對於軍購特別條例的立場很清楚，付錢要拿得到、買什麼要清楚，不能開一張1.25兆元的空白支票，就要立法院吞下去。」

陳清龍指出，民進黨 一再抹紅、扣在野黨帽子為中共在地協力者，他們只是自甘墮落，如果連買什麼都不知道，付錢也不知能否拿得到，這樣就想要在野黨支持，「請問民進黨立委都是行政院的小弟嗎？如果民進黨立委不知道怎麼監督，民眾黨團會負起責任。」

陳清龍說，針對美方目前宣布對我軍售項目，民眾黨團版本均已將其列入草案，同時也有提出完整的監督機制，「特別條例通過後，行政院應至立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估。」

陳清龍也說，依照朝野黨團協商結論，各黨團版本付委後都可以實質審查，民眾黨團仍會堅持自家版本，從嚴審查軍購條例，「也奉勸行政院準備好報告，別拖延阻擋國防。」