中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不去 20多人包車「逃難」

中東戰火延燒，不少台灣人滯留卡達多日，已有20多名台灣人自組自救會，自行洽詢旅行社包車要離開卡達，當地旅行社擠滿多國遊客。圖／吳先生提供

美國聯手以色列對伊朗 發動攻擊後，伊朗也展開報復行動，中東戰火延燒。由於多國被迫關閉領空、機場停飛，多名台灣人滯留卡達多日，老中青都有，因求助外交單位回覆只能等待，已有20多名台灣人自組自救會，決定自行洽詢旅行社包車離開卡達，自嘲像「難民」，要搭車到800公里外的沙烏地阿拉伯，希望盡快回到台灣的家。

台灣人吳先生與同行友人共一行6人日前飛往非洲，返程到卡達自由行，未料在卡達最後1天要準備搭機到香港轉機返台時，遇到美伊開戰而滯留卡達當地，今天是第5天。

吳先生說，卡達首都杜哈持續有飛彈襲擊，連日來仍不斷聽到爆炸聲響，甚至有直升機從頭頂上方低空飛過，晚上吃飯也配「爆炸聲」一起用餐。由於滯留數日，卡達航空依舊無法運作，他與同行友人這幾天在外活動，陸續遇上其他同在卡達的台灣人。

吳先生說，這幾天在卡達杜哈遇到的台灣人老中青都有，都是在美伊開戰之後，因航班緣故被迫滯留當地，有的人甚至是要準備前往到歐洲旅遊，去程在卡達杜哈中轉時就遇到戰火，逼不得已而滯留，有三代同堂也有單身者，年紀最小者才6歲、年紀最大70歲。大家患難見真情，一起在餐廳用餐，並互相加LINE組「自救會」互通有無。

吳先生說，除了台灣人彼此交流最新資訊，也有洽詢我國外交單位在沙烏地阿拉伯的辦事處請求協助返台事宜，但辦事處請他們持續留在卡達，等待機場開放再返台。但他們認為等待時日漫長，決定自立救濟，跟其他國外旅客一樣自洽包車離境。

「卡達當地旅行社滿滿都是人，許多外國旅客都是要問包車，希望盡快離開卡達。」吳先生也拍下前往旅行社的影像，可見旅行社擠滿人潮，他說，由於卡達持續有飛彈襲擊，預估機場短時間內還不會開放，已經有不少歐美、大陸旅客果斷包車離開卡達，他們一行台灣人昨晚也到旅行社洽詢，決定今天下午也要搭包車趕快離開。

吳先生說，包車1人收費250元美金，換算台幣約8000多元，他們也自嘲「像是難民」，如上演戰爭片一般；預計下午要搭車離開卡達，準備前往沙烏地阿拉伯，預計車程8小時、路程8百公里，逃難路程幾乎可以環台灣一整圈。

「不只遇到戰爭，還遇到中東齋戒月。」吳先生也提到，自己隨遇而安秉持樂觀態度，面對戰火不太害怕，正好這幾天遇到一年一度齋戒月，早上8時到下午5時半完全無法喝水與進食，外頭餐廳也沒有營業，一行人能只能盡量早上吃飽應變，好在幾天下來也習慣了，只能說是人生難得且特別的經歷，希望能平安順利返台。