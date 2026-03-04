我的頻道

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

民主黨德州聯邦參議員初選 批川進步派女戰將敗給新秀

美伊開戰首架杜拜班機抵台 旅客開心接機者泣不成聲

中央社桃園機場4日電
阿聯酋航空EK-366班機4日暫時復航，下午搭載275名台灣民眾及226名外籍人士，共501名旅客返台，台交通部觀光署副署長黃荷婷（前左）、桃機公司董事長楊偉甫（前左2）等人到場接機，並準備蘋果酥送給機組員與旅客，象徵「平安回家」。中央社
美伊開戰後，首架從杜拜返台班機今天下午抵台，機場公司特別送上象徵平安回家的蘋果酥給旅客，返台民眾有人直呼要吃豬腳麵線，也有接機家人抱著久違的親人泣不成聲。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗旋即向波灣多國展開報復，已有多國關閉空域。

台移民署國境事務大隊表示，阿聯酋航空EK-366班機4日暫時復航，今天搭載275名國人及226名外籍人士，共501名旅客返台，移民署特別規劃3個e-Gate專案櫃檯服務歸心似箭的旅客。

班機在3時58分抵達桃園國際機場，台交通部觀光署副署長黃荷婷、外交部領務局機場辦事處主任李盈興、機場公司董事長楊偉甫及總經理范孝倫到場接機，並準備600份蘋果酥致贈機組員與旅客，象徵「平安回家」，機場公司指出，目前阿聯酋航空在曼谷以東的航點只有復飛桃園及曼谷，顯示台灣重要地位。

先生在國際城開餐廳的旅客賴小姐說，原本預計1日返台卻因戰爭空域關閉延誤，幸好透過任職航空公司的朋友告知緊急購買機票才能順利返台，在當地親眼目睹飛彈打爆無人機，雖然聽起來像是煙火，但現場的衝擊波的確令人感到震撼，直到現在仍心有餘悸，即使搭飛機也還會擔心。看到接機的家人更一起泣不成聲。

1家7口前往旅遊的王小姐說，家人從1日就開始等機位，已經在飯店大廳準備前往機場，卻又接獲取消的訊息，前幾天還在路上聽到兩聲爆炸聲響，隨即天空就不停冒煙，即使在飯店裡也常常聽到炮彈被攔截聲響，終於平安回到台灣，小朋友都非常想去上學，因為上學是很難得珍貴的。

陳先生與太太前往杜拜旅遊，行程延誤了一天才回到台灣，在帆船飯店附近就有聽到爆炸聲響，目前還有很多旅客困在杜拜，接獲有班機回台灣時立刻到機場待命，等了6個多小時終於搭上飛機，「回到台灣只想趕快回家，吃豬腳麵線壓壓驚。」

入境大廳則有心急如焚的林爸爸，特別從新莊到機場接前往當交換生的兒子，緊緊抱著兒子的林爸爸說，兒子原本2月28日就該回台，「差幾個小時卻無法登機，你說氣不氣人」，這幾天家人幾乎都睡不著，聽到兒子今天就能抵台，他開心地直接從公司跑來接機。

接機的王小姐看到先生平安歸來緊緊抱著泣不成聲，原本和先生一起前往杜拜的她因簽證問題提早返台，她說，這幾天只能很理性的去分析事情，無法多想什麼，「戰爭一發生就好像跟先生寫了訣別書」。先生則說，台灣與阿拉伯聯合大公國的關係並不密切，因此的確有些地方不方便。

何時旅行社領隊莊小姐指出，除了相關訊息，旅客們最需要的就是實質上的機位，當地狀況發生後她就立即帶旅客回飯店，本來全團55人預計分兩梯返台，幸好在公司的協助下順利買到機票，她有感受到政府的努力，先前很多領隊還無法得知回程計劃，但都已陸續收到回程的消息。

美伊開戰後，首架從杜拜返台班機4日下午順利飛抵桃園國際機場，不少民眾提前到機場大...
澀谷台灣女童事件效應 中使館：遇「撞人族」就近報警

