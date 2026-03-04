澀谷台灣女童事件效應 中使館：遇「撞人族」就近報警

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
日本「撞人族」常在東京池袋、澀谷，大阪心齋橋、道頓堀等人流密集區域出沒。圖為澀谷街頭。（美聯社資料照）
日本「撞人族」常在東京池袋、澀谷，大阪心齋橋、道頓堀等人流密集區域出沒。圖為澀谷街頭。（美聯社資料照）

上月25日，有台灣女童在日本東京澀谷十字路口遭日本婦人衝撞導致摔倒，相關影片也在中國社群媒體上引發討論。中國駐日大使館4日發文提醒，近期日本「撞人族」事件多發，應避免前往人員複雜和治安混亂區域，遭遇「撞人族」時建議留存證據，並可撥打119或自行前往醫院進行傷情鑒定，作為後續民事索賠證據。

中國駐日本使館4日發文指出，「撞人族」著裝外表與普通行人無異，常在東京池袋、澀谷，大阪心齋橋、道頓堀等人流密集區域，針對外國遊客或女性、兒童、老人等弱勢群體，在擦肩而過時蓄意肘擊、惡意衝撞，致他人受傷，後迅速混入人群逃走。

該使館提醒，應增強安全意識，避免前往人員複雜和治安混亂區域。經過擁堵繁忙人流密集區域時應提高警惕，盡量與他人保持安全距離，看護好隨行老人或小孩。尤其注意早晚通勤高峰時段，在車站通道及出入口、電扶梯、樓梯、人行橫道等擁堵區域，不要邊走邊看手機，留意身邊情況。

該館稱，如果遭遇「撞人族」，建議留存證據（保留現場圖片、確認監控位置、尋求路人幫助等），盡快前往附近警察署報警，提交受害申報書（日語稱「被害届」）。根據日本法律規定，對他人身體進行攻擊，但未造成傷害的，構成暴行罪，可處2年以下有期徒刑或30萬日圓以下罰款；造成傷害的，構成傷害罪，可處15年以下有期徒刑或50萬日圓以下罰款。

該使館並建議，如遭惡意衝撞，可撥打日本急救電話119，或自行前往醫院進行傷情鑒定，獲取診斷書、醫療費收據等材料。相關材料可作為民事索賠證據。建議短期赴日人員行前積極考慮購買保險。無日本國民健康保險者，如遇突發狀況在日接受治療，可能面臨高昂醫療費用。

受中日關係緊張影響，中國駐日大使館從去年底就開始接連發布公告，以安全為由多次提醒避免前往日本，相關公告的數量明顯增加。像是香港遊客在日本北海道札幌市內某餐廳用餐時被日本男子毆打致傷，中國公民在東京上野附近遭到催淚瓦斯襲擊等事件，使館均以此發布示警公告。

日本 大使館

民進黨：鄭麗文稱台灣不必選邊站 模糊台灣所受真實威脅

