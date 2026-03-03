台南鹽水蜂炮最高潮竟碰上地震 遊客搖晃更驚嚇

我的頻道

記者謝進盛／台南報導
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然發生地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，直呼真的太不可思議。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然發生地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，直呼真的太不可思議。記者謝進盛／攝影

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然發生地震，嚇壞不少遊客。

影片來源：聯合新聞網

名列世界3大民俗慶典之一的鹽水蜂炮民俗遶境，今年約有200座大、小炮城，昨首日施放蜂炮城粗估不到3成，可謂小試身手，而今上午春雨不歇午後轉停，一波波人潮湧入。

重頭戲在今晚元宵節開炸，更有不少異國臉孔，有來自日本的遊客打扮吸引眾人目光，也有在台灣工作的東南亞國家移工來體驗。

而神轎今天遶境路線也拉大，分A、B、C、D、E線，吸引追求刺激遊客跟隨神轎犁蜂炮，在眾多遊客期盼下，遶境陣頭晚間7點再度從武廟前出發。不少遊客追隨遶境陣頭出發，「咻！咻！咻！」蜂炮聲遍大街小巷，越晚越熱鬧。

不料晚間近8時，台南傳出淺層地震，各地均感受明顯搖晃，不少體驗蜂炮的遊客在收到國家級簡訊時，才驚覺原以為不自覺搖晃結果竟是地震，直呼真的超可怕。

今年鹽水蜂炮主炮城主題為「馬到成功馬年行大運」，打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，裝有近200萬支蜂炮施放，並搭配五彩繽紛的高空火，晚間9時開炸，深夜鹽水小鎮熱鬧如不夜城。

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然發生地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，直呼真的太不可思議。記者謝進盛／攝影

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然發生地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，直呼真的太不可思議。記者謝進盛／攝影

鹽水武廟前瀑布煙火吸睛。記者謝進盛／攝影
鹽水武廟前瀑布煙火吸睛。記者謝進盛／攝影

鹽水武廟前吸引大批遊客搶拍遶境隊伍出發。記者謝進盛／攝影
鹽水武廟前吸引大批遊客搶拍遶境隊伍出發。記者謝進盛／攝影

有來自日本的友人打扮吸引眾人目光。記者謝進盛／攝影
有來自日本的友人打扮吸引眾人目光。記者謝進盛／攝影

