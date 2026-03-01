中駐以使館撤離登記納台胞證 綠委陳冠廷批政治操作

我的頻道

快訊

黃婉婷／台北報導
民進黨立委陳冠廷。(圖／本報系資料照)
針對中國駐以色列大使館宣布持「台胞證」可登記撤離以色列一事，民進黨立委陳冠廷表示，在中東情勢持續升溫之際，國人安全當然是第一優先，領事保護不應成為政治操作的工具，更不應在戰火陰影下被用來模糊台灣的國家地位。

陳冠廷指出，撤僑屬於高度敏感的主權行為，中共卻在危機時刻以「台胞證」作為條件，等於將人道協助與政治前提綁在一起，試圖在國際場域中壓縮台灣的主體空間，藉機矮化台灣的國格；這樣的安排，本質上就是在動盪中進行政治算計。

他也直言，中國在中東局勢緊張之際，連自身國人的撤離與安全安排都尚未完全處理妥善，卻急於對台灣國人釋出帶有政治前提的訊息，顯見其優先考量並非單純的人道救援，而是藉此強化對台灣的政治敘事。

陳冠廷強調，外交部已明確說明，國人若有任何安全疑慮或撤離需求，應直接聯繫我國駐外館處，台灣有能力，也有責任保護自己的人民；若以「台胞證」登記撤離，不只是行政程序問題，更涉及身分認定與資料掌握的長期風險，在當前複雜的國際局勢下，一旦個人資料與國籍認定被政治化，未來可能衍生的法律與外交影響，都必須審慎評估。

陳冠廷表示，他理解海外國人在衝突升溫下的焦慮與不安，人在危急時刻尋求協助是人之常情，政府更應提供明確且可信賴的管道與支持；台灣會承擔起保護國人的責任，也會在國際合作框架下確保撤離機制順暢運作。

中共 以色列

