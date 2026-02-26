賴清德盼維持台美ART談判成果 蘭花銷美零關稅

我的頻道

中央社台南26日電
台總統賴清德（圖）26日出席「2026年台灣國際蘭展暨花卉科技展」開幕晚會時表示，現在的政府是可以做事的政府，期盼大家要對政府有信心。中央社
台總統賴清德（圖）26日出席「2026年台灣國際蘭展暨花卉科技展」開幕晚會時表示，現在的政府是可以做事的政府，期盼大家要對政府有信心。中央社

台總統賴清德今天表示，根據與美國簽訂的對等貿易協定（ART），包括蝴蝶蘭銷美零關稅等，將持續與美國洽談不改變談判結果，確保台灣蝴蝶蘭外銷美國市場維持零關稅。

賴清德說，在美國對等關稅談判得到不錯成績，但美國聯邦最高法院撤銷對等關稅的法律基礎後，很多人以為如果不簽ART可能會得到更好條件，其實不會。

賴清德表示，根據ART，除蝴蝶蘭銷美零關稅，還有火鶴花、芒果、鳳梨及芭樂等，政府將持續與美國洽談不改變談判結果，也希望美國政府對台灣在對等關稅談判中各承諾不變，而現在的政府是可做事的政府，期盼大家要對政府有信心。

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展明天開展，晚間於台南市後壁區農業部花卉創新園區研究發展中心辦「蘭韻之夜」開幕晚會，賴清德、台南市長黃偉哲與農業部長陳駿季等參與啟動儀式，為展覽揭開序幕。

賴清德表示，蘭展今年首度結合花卉科技展，展現台灣將科技導入花卉培育與設計應用成果，唯有持續投入研發創新、培育新品種，提升花卉健康度與開花持久時間，才能讓台灣蘭花在國際市場維持領先地位。

賴清德說，目前花卉產業創新園區規模近200公頃，去年成立研究發展中心，行政院已通過第2期擴建計畫，園區總規模將達約300公頃，並導入AI（人工智慧）與新興科技，強化產業聚落發展。

陳駿季表示，花卉產業創新園區兼具生產與研發功能，設研發中心目的在於讓業者面臨的問題能在園區內即時獲技術支援與解決方案，園區擴建後將提供更多業者進駐與發展空間，農業部將持續強化服務量能。

黃偉哲說，今年蘭展在中華民國對外貿易發展協會協助下，媒合大量國際買家參與，其中約7成為首次參加的新買家，展現拓展國際市場動能。面對國際競爭與關稅變化，台南市政府將與中央攜手，協助蘭農強化技術實力、拓展外銷通路，提升整體產業競爭力。

關稅 賴清德 農業部

賴苡任遭檢舉出賣同黨 藍北市黨部請黨中央處分

