李貞秀立委資格惹議 學者：應有1年緩衝且中選會職權已盡

記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀。(本報系資料照)
民眾黨立委李貞秀。(本報系資料照)

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。學者認為，內政部曾就「國籍法」，有一年時間，要求公職人員提出證明，李貞秀應還有一年時間；中選會負責選舉，既然公告李貞秀當選，職責到此為止，因此跟中選會無關。

行政院發言人李慧芝今主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰在院會中指出，日前立委在質詢時提醒，立法院有立委資格尚有瑕疵、尚待確認，部會提供資料應謹慎，而目前無論兩岸人民關係條例、國籍法等，皆有適用不明確與瑕疵，甚至不具備法定條件現象存在，因此在此事沒有獲得進一步確認之前，請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。

雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志說，若看內政部曾針對「國籍法」的要求，有一年時間，要求公職人員提出相關證明。也就是依照法規，一年後才會產生這些爭議。內政部既然有這樣的定調，李貞秀應該還有一年的時間，再來討論這些爭議。

吳威志表示，再者他記得在去年時，立法院內政委員會於民進黨籍召委主持之下，召開了一次國籍法的研究會議。陸委會當場說明，因無法嚴格要求放棄證明的方式，所以要研究怎樣宣誓的方式來代替。代表陸委會已承認有瑕疵，且願意研究。在這一年當中，不應該立刻剝奪李貞秀的相關權利。

吳威志指出，最後，立法院基於「國會自律權」原則，既然已合法產生立法委員，立法院就有權利、義務保障這些委員行使職權。至少這一年來，應給予李貞秀立委權利才對，若有問題，一年後再依國籍法討論。

因行政院直接要求中選會照陸委會、內政部的去函內容，就李貞秀任職立委進行必要行政作業審慎處理，衍生侵犯獨立機關之疑慮。對此，吳威志說，畢竟台灣把中選會放在行政院下，所以雖然中選會是獨立機關，但如此獨立機關真的獨立了嗎？若放在行政院下，行政院竟無指揮權，這也是非常奇怪的事情。

吳威志直言，是否有妨礙獨立機關有兩面說法，若以憲政學者來說，是有妨礙獨立機關之嫌；可是若以公共行政來說，本來就是行政院（底下機關），怎麼可以說沒有權力？但他認為，行政院給中選會此任務也不對，因中選會是負責選舉的，既然在選舉過程中，認可李貞秀可以參選，且選上後也公告當選資格，中選會的職責就到此為止。李貞秀目前的問題是涉及三個機關的問題，包括內政部、陸委會跟立法院，跟中選會無關。

內政部 民眾黨 民進黨

