「飛馬耀桃園」燈會開幕 全金屬機械主燈點亮吸睛

中央社桃園25日電
2026桃園燈會25日晚間在虎頭山創新園區開幕。中央社
2026桃園燈會25日晚間在虎頭山創新園區開幕。中央社

2026桃園燈會今晚在虎頭山創新園區開幕，桃園市長張善政為高13公尺、展翼18公尺的全金屬機械主燈「飛馬耀桃園」舉行點燈儀式，並邀請民眾在為期12天的燈會感受桃園的魅力。

在震撼的主燈展演下2026桃園燈會揭開序幕，飛馬主燈透過機械動態與專業的音樂編排，展現飛馬振翅躍升、奔向未來的意象，象徵桃園持續向世界前行的城市動能。

桃園市長張善政接受媒體聯訪指出，市府延續去年舉辦台灣燈會成功經驗籌辦今年的桃園燈會，打造多元燈飾景觀。除邀請來自馬紹爾群島、吐瓦魯、海地、貝里斯、烏蘭巴托、歐洲經貿辦事處等國的駐台使節及代表，也邀請與桃園交流頻繁的日本及韓國貴賓共襄盛舉。

觀光旅遊局表示，為期12天的燈會橫跨虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園三大場域，分別打造未來光域、森韻流域與dtto friends樂園，不僅是年度重要觀光活動，更是展現城市文化能量與產業創新成果的重要舞台，同時邀請在地宮廟設置宗教燈區，將傳統信仰與燈藝結合，展現各宮廟文化特色。

觀旅局表示，桃園燈會還有豐富的舞台表演、熱鬧的移動式展演及精彩的街頭藝人演出，更與民間企業合作以「成功路光影燈廊」串聯舊城區，建議民眾使用2條免費接駁專車路線，或搭乘大眾運輸工具、利用Ubike及步行前往，相關資訊可上活動官網查詢。

飛馬 觀光 張善政

