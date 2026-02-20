猶他州參議會通過友台決議 支持台灣參與國際組織

我的頻道

中央社舊金山19日專電
猶他州參議會19日通過友台決議，駐舊金山辦事處長伍志翔（中）親臨議會見證。（猶他州參議會提供）中央社
猶他州參議會19日通過友台決議，駐舊金山辦事處長伍志翔（中）親臨議會見證。（猶他州參議會提供）中央社

猶他州參議會今天通過友台決議，出席全體議員一致通過，支持台灣參與國際組織。駐舊金山辦事處長伍志翔親臨議會見證。

友台決議案由猶他州共和黨籍參議員桑達爾（Scott Sandall）提出；文中指出，今年為美國實施台灣關係法47周年，州參議會在該法律基礎上，持續強化雙方在宗教、經濟、文化層面的交流，並強調雙方在科技、高等教育及其他各項領域合作的重要性。

決議文指出，猶他州與台灣共享宗教自由、民主、人權、法治與自由市場經濟等價值；自1956年來，摩門教已派遣4萬3000名傳教士赴台宣教，協助開創雙方友好交流。

決議文提到，猶他州與台灣於1980年締結正式姊妹州關係，加深雙方文化交流；台灣是第一個與猶他州在駕照互惠協議生效的國家，在政治與經濟層面強化雙邊關係。

決議文除支持深化雙方友好關係，並強調持續支持台灣有意義地參與國際組織。

這項決議案今天經由出席全體議員一致通過，州參議會議長亞當斯（Stuart Adams）簽署。駐舊金山辦事處長伍志翔見證，在場深化交流，受到州參議員熱情歡迎。

伍志翔代表台灣政府感謝猶他州參議會對台美、台灣與猶他州夥伴關係的支持。

