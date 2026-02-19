我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胞弟安德魯涉洩密艾普斯坦被捕 查理三世：依法辦理

涉淫魔案 英國安德魯王子遭警方逮捕

台國中生想紅竟用沖天炮炸貓喊「新年快樂」 校方急回應

記者黃羿馨／新竹即時報導
受虐貓咪已由新竹縣流浪動物珍愛協會順利救援並帶回動保所安置。(圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供)
受虐貓咪已由新竹縣流浪動物珍愛協會順利救援並帶回動保所安置。(圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供)

過年放鞭炮原是喜慶習俗，但新竹縣某國中男學生，竟對著籠內2隻貓咪施放沖天炮、邊笑邊錄影，還對受驚嚇的貓說：「新年快樂」，並將影片上傳社群平台。男學生辯稱，因為貓會咬奶奶才會拿沖天炮炸牠。校方也緊急回應，一定會教育輔導及懲處。

據臉書社團「關西人」流傳虐貓影片，男學生先對著關在籠內的貓咪嘲諷：「聽說你最近很會叫喔？」隨後便朝籠子射出沖天炮，現場瞬間火光四射、煙霧繚繞，受驚嚇的貓咪在狹小籠內瘋狂竄逃，畫面令人揪心。影片流傳後，不少網友留言撻伐，甚至痛罵：「扯爆！需要教育」。

校方表示，已看到Facebook上學生虐貓訊息，學校一定會進行相關的教育輔導以及懲處，後續也會在生命教育、愛護動物等方面強化教育，讓孩子體會到生命的可貴，尊重守護每一條生命。校方也強調：「發生這事件我們感到震驚與傷心，但學校會嚴正面對」。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，昨晚接獲報案後立即展開救援，現場飼養環境極為惡劣，涉嫌虐貓的學生家裡共養了3隻貓、2隻狗，2隻貓咪分別被關在鐵籠裡，1隻貓則被鍊養限制活動，不僅沒有貓砂，大小便直接落在籠內，且環境髒亂，明顯涉及不當飼養。

黃宣富指出，經初步調查，由於現場兩個籠子採前後擺放，案發當時鞭炮火光直接從前籠衝向後籠，導致2籠內貓咪極度驚恐。所幸經檢視，3隻貓咪身上並無明顯炸傷痕跡。

據了解，該名男學生表示，因貓咪會咬傷奶奶，一時氣不過才會以沖天炮射貓。黃宣富說，一開始看到這位男學生在網路上嗆：「衝著我來」，沒想到他到場後，男學生竟躲在被窩不敢出來，後來才知道這名男學生是因為想紅才虐待動物，他也當場教訓男學生：「動物是可以這樣虐待的嗎？討罵、想紅、真的不可取」。

新竹縣動物保護防疫所表示，受虐貓咪已由動保所順利救援並帶回安置。經獸醫師初步檢查，該貓雖受到嚴重驚嚇，惟目前生命徵象穩定，已安排留所觀察，並提供必要醫療照護及後續健康評估，將持續密切追蹤其恢復情形，確保動物獲得妥善照顧。

男學生先對著關在籠內的貓咪嘲諷：「聽說你最近很會叫喔？」隨後便朝籠子射出沖天炮。...
男學生先對著關在籠內的貓咪嘲諷：「聽說你最近很會叫喔？」隨後便朝籠子射出沖天炮。(圖／取自臉書社團「關西人」)
男學生朝籠子投擲鞭炮，現場瞬間火光四射、煙霧繚繞，受驚嚇的貓咪在狹小籠內瘋狂竄逃...
男學生朝籠子投擲鞭炮，現場瞬間火光四射、煙霧繚繞，受驚嚇的貓咪在狹小籠內瘋狂竄逃。(圖／取自臉書社團「關西人」)
新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，昨晚接獲報案後立即展開救援，現場飼養環...
新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，昨晚接獲報案後立即展開救援，現場飼養環境極為惡劣。(圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供)

世報陪您半世紀

上一則

解放軍機艦年初三再擾台 海空兵力實施「聯合戰備警巡」

下一則

賴清德分享「馬年冷笑話」 夫人吐槽：10個只有2個好笑

延伸閱讀

竹縣警猝逝留遺憾 局長林建隆談備勤室升級背後溫暖故事

竹縣警猝逝留遺憾 局長林建隆談備勤室升級背後溫暖故事
2026決戰百里侯／徐欣瑩竹縣巧遇柯文哲 送麻糬喻「藍白最麻吉」

2026決戰百里侯／徐欣瑩竹縣巧遇柯文哲 送麻糬喻「藍白最麻吉」
電影「世紀血案」惹議 柯文哲：別消費受害者、歷史應盡快跨過去

電影「世紀血案」惹議 柯文哲：別消費受害者、歷史應盡快跨過去
黃國昌：在野最大目標打下高雄 柯文哲是最佳人選

黃國昌：在野最大目標打下高雄 柯文哲是最佳人選

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜
加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故