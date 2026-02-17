澎湖縣長陳光復顱內出血未脫險 名嘴曝他自費讓弱勢童補習英文

澎湖縣長陳光復昨天疑失足摔下樓梯，顱內出血昏迷，送醫後轉院到高雄榮總救治，各界為他集氣祈福。(記者張議晨／攝影)

澎湖縣長陳光復昨(17)天大年初一下午跑行程發放福袋時，疑失足摔下樓梯，顱內出血昏迷，送醫後轉院到高雄榮總救治，各界為他集氣祈福。賴清德 總統今天表示，經昨晚緊急開刀，把頭蓋骨一部分拿起來後減壓，也就是腦壓的減壓手術，目前手術順利。

政治評論員王瑞德在臉書表示，陳光復在上一次連任落選後，寧可賣掉酒莊再回租，自費出資聘請英文老師，讓低收入 戶學童到酒莊免費補習，而且天天開車接送。「他是個好長輩，希望一切平安」。其他網友表示，「善心人會有善心報，祝福陳光復縣長一切平安」、「好人會有好報的」、「希望陳縣長脫離險境」。

賴清德大年初二拜廟、發紅包行程第一站，清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個1元福袋；他致詞時提到陳光復的狀況表示，陳縣長昨天早起跑行程的時候，人突然倒下，倒下的原因是到底是因為心臟的關係，心律不整，還是說視力不好，踏出去絆倒，導致後腦勺著地受到撞擊。

賴清德說，撞擊造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識，情況比較緊急，在澎湖醫院做好基本的處理後，送到高雄榮總，高雄榮總昨天晚上有緊急開刀，把頭蓋骨拿一部分起來，然後來減壓，就是腦壓的減壓手術，目前手術也順利。

賴總統指出，現在的情況是比在澎湖的時候要來得好、進步一些，但是人還是陷於危險當中，所以剛剛在拜拜的時候，也有為陳光復縣長祈福，大家也給陳光復加油打氣，希望能夠早日康復。

陳光復關心弱勢、熱愛澎湖，此為二度回鍋執政，他曾說，少子化浪潮對人口老化的澎湖縣加倍衝擊，為此他推生育、育兒津貼、托育補助，擴充公共托育空間、開辦臨時托育。另國中、小營養午餐費全免，還加碼供應魚肉、牛奶 、水果，並補助高中職及大專院校學生1萬元購書與通勤。

澎湖縣政府去年推動「高中職學生就學津貼補助」的社會福利政策，每名學生都有1萬元(台幣，下同，約318美元)補助，2018年起國中小營養午餐完全免費，且將每名學童營養午餐費從每月700元提高至1000元。