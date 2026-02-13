詐團鎖定南非僑界中餐廳行騙 台代表處提醒查證防受害

我的頻道

中央社約翰尼斯堡13日專電
台駐南非代表處警務秘書呂崇維表示，近期接獲多起假冒學校訂桌並要求代購匯款的詐騙通報，提醒僑胞提高警覺。中央社
詐騙集團近期鎖定南非僑界中式餐飲業者，趁農曆春節前訂桌需求增加之際行騙。台駐南非代表處警務秘書呂崇維呼籲僑胞提高警覺，牢記防詐三口訣：「陌生來電再確認，代墊款項是詐騙，投資群組趕快退」，謹慎查證避免上當受害。

呂崇維接受中央社訪問表示，詐騙集團歹徒多以國際電話號碼來電，或偽造來電顯示，自稱學校或機關負責人訂桌，並要求業者向指定廠商代購高價伴手禮，隨後以活動臨時變更、時間緊迫等理由催促立即匯款。

呂崇維指出，詐騙集團慣以製造緊張情境施壓，例如強調「活動臨時增加」、「今天就要付款」，讓業者在來不及查證下倉促決定。他提醒，凡涉及匯款或代購要求，應先掛斷電話，透過公開聯絡方式回撥查證，切勿使用對方提供的電話號碼。

據目前得知資訊，至少3家餐飲業者接獲相同手法來電，已有業者誤信話術而匯款受害，損失金額達上萬蘭特（南非幣），顯示詐騙手法高度相似，並非單一事件。

一名餐飲業者受訪表示，對方頻繁來電催促付款，甚至提出額外回扣要求，並要求立即電子轉帳，試圖讓業者在時間壓力下倉促匯款。所幸及時透過熟識管道查證，才避免更大損失。

呂崇維指出，近期南非除了餐廳代購詐騙，也出現透過社群媒體進行的投資詐騙。歹徒通常以高獲利為誘因，先給予小額回報建立信任，待受害者欲提領資金時，再以保證金、稅金等名目拖延，屬典型投資詐騙手法。

呂崇維呼籲僑胞提高警覺，牢記防詐三口訣：「陌生來電再確認，代墊款項是詐騙，投資群組趕快退」，避免上當受害。

