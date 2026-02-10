台立委高金素梅涉助理費等3案 檢調搜索約談18人

北檢偵辦無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費等案，10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅等18人說明。傍晚調查局將涉案陳姓廠商（中）移送北檢複訊。中央社

台立委高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，北檢今天指揮調查局國安站兵分30路搜索，約談高金素梅等18人，預計晚間送北檢複訊。

檢調獲報，無黨籍立法委員高金素梅、張姓助理等人疑在高金素梅擔任立委期間，利用人頭詐領助理費，另涉嫌於民國104年至107年間，利用台灣原住民 多族群文化交流協會辦理公益活動，向政府部門或國營公司等詐領補助款，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書、詐欺等罪。

另外，衛福部於2022年5月、6月間，彈性放寬輸入個人自用COVID-19檢驗試劑措施，民眾自國外輸入個人自用COVID-19檢驗試劑，以每人限一次不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關。

檢調查出，高金素梅、張姓助理等人當時為了自中國輸入大批COVID-19檢驗試劑，疑利用多名人頭化整為零，以每個人100劑以內的方式，將COVID-19檢驗試劑輸入台灣，涉嫌違反醫療器材管理法。

台北地檢署承辦主任檢察官、檢察官今天指揮法務部調查局國家安全維護工作站，持法院核發的搜索票，搜索高金素梅的住所、國會辦公室及案關人員的住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明。

據了解，檢調今天約談的人員中，還包括屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、台東縣金峰鄉民代表高勤書等人。