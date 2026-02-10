我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學

川普政府將取消溫室氣體排放管制 每輛車可省成本2400元

台立委高金素梅涉助理費等3案 檢調搜索約談18人

中央社台北10日電
北檢偵辦無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費等案，10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅等18人說明。傍晚調查局將涉案陳姓廠商（中）移送北檢複訊。中央社
北檢偵辦無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費等案，10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金素梅等18人說明。傍晚調查局將涉案陳姓廠商（中）移送北檢複訊。中央社

台立委高金素梅等人涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，北檢今天指揮調查局國安站兵分30路搜索，約談高金素梅等18人，預計晚間送北檢複訊。

檢調獲報，無黨籍立法委員高金素梅、張姓助理等人疑在高金素梅擔任立委期間，利用人頭詐領助理費，另涉嫌於民國104年至107年間，利用台灣原住民多族群文化交流協會辦理公益活動，向政府部門或國營公司等詐領補助款，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書、詐欺等罪。

另外，衛福部於2022年5月、6月間，彈性放寬輸入個人自用COVID-19檢驗試劑措施，民眾自國外輸入個人自用COVID-19檢驗試劑，以每人限一次不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關。

檢調查出，高金素梅、張姓助理等人當時為了自中國輸入大批COVID-19檢驗試劑，疑利用多名人頭化整為零，以每個人100劑以內的方式，將COVID-19檢驗試劑輸入台灣，涉嫌違反醫療器材管理法。

台北地檢署承辦主任檢察官、檢察官今天指揮法務部調查局國家安全維護工作站，持法院核發的搜索票，搜索高金素梅的住所、國會辦公室及案關人員的住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明。

據了解，檢調今天約談的人員中，還包括屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、台東縣金峰鄉民代表高勤書等人。

調查局國安站晚間預計移送13名被告，除了高金素梅及張姓助理，還包括1名現任助理、7名前任助理或地方服務處人員、台灣原住民多族群文化交流協會社工站執行長即前屏東縣議員周陳文彬，以及承攬協會活動的2家廠商負責人。

無黨籍立委高金素梅國會辦公室10日上午遭檢調搜索，引起媒體關注，歷經約7小時，檢...
無黨籍立委高金素梅國會辦公室10日上午遭檢調搜索，引起媒體關注，歷經約7小時，檢調下午4時30分許離開，帶走7個紙箱、2個行李箱以及1台桌上型電腦。中央社

原住民

上一則

春節加強安全維護工作起跑 蔣萬安：隨機攻擊案後勿鬆懈

延伸閱讀

化解朝野僵局 賴清德邀五院新春茶敘 藍營：別玩兩面手法

化解朝野僵局 賴清德邀五院新春茶敘 藍營：別玩兩面手法
解職李貞秀？ 韓國瑜：保障立委問政是天職

解職李貞秀？ 韓國瑜：保障立委問政是天職
高金素梅被控詐領助理費 列貪汙被告檢調搜索中

高金素梅被控詐領助理費 列貪汙被告檢調搜索中
李貞秀爭議 卓榮泰：依國籍法認定 劉世芳：似未完成就職

李貞秀爭議 卓榮泰：依國籍法認定 劉世芳：似未完成就職

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了