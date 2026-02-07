陳水扁：賴清德面對比扁政府更惡劣政治環境 支持軍購

我的頻道

記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統陳水扁。(記者蔡晉宇／攝影)
前總統陳水扁。(記者蔡晉宇／攝影)

台灣前總統陳水扁今天在台大校友會館演講，會後受訪時表示，當年扁政府3項軍購案在立法院被阻擋，現在賴清德總統提出1.25兆元(新台幣，下同，約395億美元)軍購特別條例，所面對的是更加惡劣的政治環境，甚至比他的時代還難做，他很同情賴總統；所以一定要當賴政府後盾，更加要支持賴政府提出的軍購案。

陳水扁指出，當年3項軍購案包含柴電潛艦，那是前總統李登輝主政時期就要買的，但當年美方柯林頓政府不賣；美國政黨輪替後，小布希政府立場改變，美方派人來台灣，要我方開出軍購清單。他請時任參謀總長湯曜明列出清單，湯開出第一順位是神盾艦，第六順位是潛艦，他又再把這兩項對調，潛艦排到第一順位。

陳水扁說，這3項軍購案和陸軍較無關，國防部基於大陸軍主義就不積極推動，他於是換上海軍背景的國防部長李傑，軍購案一個月就送出國防部了，但還是走不出立法院。

陳水扁表示，立院當時擬把6000多億元的軍購規模降低到4000多億元，特別預算改回由年度預算編列，他也都同意了，但還是在立法院過不了；為此他還在台北賓館進行「扁宋會」，爭取親民黨支持，結果親民黨主席宋楚瑜去了一趟北京後又變了調，3項軍購案又卡關。

陳水扁指出，美國在台協會（AIT）處長楊甦棣在2009年離任前和國親兩黨高層吃飯，問及為什麼反對3項軍購案？結果國親高層說，「我們沒有反對，但政治就是這麼玩的。」陳水扁說，現在難道這個玩笑還要這樣開下去嗎？

陳水扁 國防部 小布希

