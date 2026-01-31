台中3歲、8歲男童遭下藥奪命 生母涉犯殺人罪遭法院收押

台中市今凌晨傳出陳姓女子涉嫌餵食2幼子不明藥物，釀2童身亡，檢方相驗時，陳女家屬、男友都到場。(記者曾健祐／攝影)

台中今凌晨驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，釀2童口吐白沫身亡，陳女有輕生念頭被戒護送醫，警詢時她情緒激動且答非所問，檢方晚間複訊後認定她嫌疑重大，依殺人罪嫌聲押，台中地院晚間裁准。

台中地檢署表示，針對2男童死亡案，指派婦幼保護專組檢察官楊凱婷指揮偵辦，已蒐證、保全相關事證，今和法醫相驗2名男童遺體，預計下周解剖釐清確切死因。

檢察官複訊後，認定陳女涉犯殺人罪嫌疑重大，為最輕本刑5年以上重罪，有逃亡、串證之虞，為確保後續偵查、審判程序，認為有羈押必要，訊後當庭逮捕陳女，並向台中地院聲請羈押禁見；中院晚間裁准。

台中第一分局31日凌晨1點31分獲報，西區向上路一棟大樓有2名幼童失去生命跡象，警消到場發現8歲、3歲2名男童均已失去呼吸心跳，送醫仍不治。

經查，陳女因情緒低落，深夜曾致電向好友訴苦透露輕生、想帶孩子一起走念頭，對方勸了她1個多小時仍不放心，除報警也趕到現場查看，一開門卻驚見2名男童雙雙倒臥床上，口吐白沫、嘴唇發紫已沒了氣息，警方獲報抵達時，陳情緒相當激動被戒護送醫。

據了解，陳女出院赴派出所時，她仍情緒不穩定未說明動機、是否對孩子下藥等行為，並以答非所問，或稱忘記了、不知道等；另警方鑑識人員在場未發現打鬥痕跡，初步已完成採證。