政大學霸疑被司機拖下車遺棄 慘遭4車輾斃

溫姓替代役男本月25日凌晨遭多元化計程車林姓司機趕下車丟包台64快速道路上，溫男下車才8秒，慘被陸續經過4車輾斃。(記者王長鼎／翻攝)

國立政治大學畢業、雙學位學霸的25歲溫男日前搭乘多元化計程車，卻疑似因踢司機座椅遭在台64線趕下車，隨後遭後方4車輾斃；家屬認為死者沒喝酒，質疑溫男是被拖下車遺棄致死，檢警已解剖送驗，待調查報告出爐查明死因。

台64線丟包案謎團重重，涉案的多元計程車林姓司機辯稱溫姓乘客喝醉踹椅背、起口角後下車，才遭4車輾斃，但警方進一步調查，行車紀錄器非但沒有畫面，12分鐘錄音只有林姓司機咒罵聲，沒有溫姓死者聲音。加上溫男家屬表示死者生前不太喝酒，事發當天根本沒喝酒，檢警日前已相驗，將釐清死者體內有無酒精或藥物成分。

事發位置是公路局監視器偵測死角，警方雖調多輛來往車輛行車記錄器，但現場影像還原困難；溫男當時頭顱破裂、全身多處骨折身亡，未送醫及抽血檢驗，警方已擴大追查至溫男在台北市上車地點調閱監視器，釐清溫男事發前有無飲酒及其他疑點。

據調查，溫男在鐵路警察局服替代役，預計下月25日退伍，本月25日凌晨2時許，溫男至台北市興隆路訪友後，搭64歲林姓男子駕駛的多元化計程車，要返回新北市板橋住處，車輛行經中和區台64快速道路，溫男在後座踢到林姓運將座椅。

警方依計程車行車記錄器所錄聲音，溫男上車後都未出聲，第11分鐘時疑欲躺平，踢到駕駛座椅背及車門，林男此時出聲「先生請不要踢我椅背跟車門。」接著車內又傳出多聲「叩、叩、叩」聲響。

「你可以躺下，但不要踹。」林男再度出言提醒，沒多久便對溫男罵髒話並要求「你給我下車」。依據開關門聲音，間隔8秒後溫男下車，林男駛離後1分鐘打110報案稱有人躺在快速道路上請警方到場處理。警方8分鐘趕到，溫男已遭4輛汽車輾過身亡。

檢警27日解剖，並找到案發當時路過及對向車道來車記錄，但現場影像還原困難。事發地點位於台64線西行27.5公里處，該處是監視器偵測死角。

警方事後將林男及4名輾過死者的駕駛人依過失致死罪嫌送辦，家屬質疑溫男是遭丟包遺棄致死，懷疑「外力介入」致溫男非自願下車，警方表示不排除任何可能性，正彙整所有蒐集到的零碎影像與相關證詞及證據；另解剖報告約2個月出爐。

由於林姓司機是加入Bolt叫車平台的駕駛，Bolt昨天回應，對於這起嚴重事故，深感哀痛與不捨，目前本案已進入刑事調查程序，將全力配合調查工作，鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便進一步對外說明。

政大先後有教師為他發聲，指溫男脾氣溫和、相當優秀，未來打算出國念書，本有美好前景，未料發生憾事。政大副教授兼學務長蔡炎龍昨晚在臉書表達痛心，「最大的痛是還有無限可能的學生，生命突然有天戛然而止」。針對此案疑司機說謊，他表示，本來是悲傷，「但，現在又多了一種憤怒」。

由於案件發生後，許多媒體指稱死者「發酒瘋」、「與司機激烈爭執」，但在行車影像曝光後，證明了溫男幾乎全程靜默，與報導內容有極大落差。死者的弟弟痛陳，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於4台車輾過的痛」。