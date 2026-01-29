民進黨立院黨團3長改選 蔡其昌正式表態登記挑戰柯建銘

我的頻道

記者黑中亮／台中即時報導
台立法院前副院長蔡其昌(左)今天透過臉書正式宣布登記參選黨團總召職位。(記者黑中亮／攝影)
台立法院前副院長蔡其昌(左)今天透過臉書正式宣布登記參選黨團總召職位。(記者黑中亮／攝影)

台立法院第四會期即將於31日休會，民進黨立院黨團三長改選成為黨內焦點；現任總召柯建銘雖率先表態將登記參選連任，但呼聲極高的立法院前副院長蔡其昌今也透過臉書宣布登記參選，為這場立院黨團「領導權之爭」增添變數。蔡表示，如果有機會承擔，他期盼朝野的討論能回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

民進黨立法院黨團23日行文黨籍立委，徵詢參選黨團總召、幹事長和書記長「黨團三長」意願；已擔任總召25年的柯建銘率先表態「我會去登記」，尋求在即將啟動的第五會期繼續連任；而黨內呼聲高的蔡其昌上周受訪時曾兩度表示「讓我再想一想」，今天在臉書發文正式宣布登記參選。

一般認為，立法院隨著第四會期即將於1月底結束，第五會期的黨團三長改選也將隨之展開，民進黨團出現柯建銘與蔡其昌的競爭，將成為民進黨內部世代交替與權力結構調整的重要指標。

蔡其昌在臉書發文說，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段多分擔一些責任。他表示，面對大家的勸進思考了很久，強調「我並不是一個習慣談論位置或角色的人」，並說「對我來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。」

蔡其昌特別提到世代傳承的重要性，認為民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持都是重要資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量，「在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的」，同時提到柯建銘是黨內重要資產，顯示他對這位資深前輩的尊重。

蔡其昌也說，當前朝野確實緊繃,社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，他期盼朝野的討論能回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

