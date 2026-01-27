川普擬增韓關稅 賴清德盼國會挺談判成果以免衝擊經濟

總統賴清德說，政黨競爭難免，但不要焦土政策，希望國會能支持，不要產生變卦，如果國會推翻關稅談判成果，將衝擊經濟與人民生活。（記者陳正興／攝影）

韓國國會遲未通過與美貿易協定，美國總統川普 揚言將對韓關稅 從15%升至25%。總統賴清德 今天說，政黨競爭難免，但不要焦土政策，希望國會能支持，不要產生變卦，如果國會推翻關稅談判成果，將衝擊經濟與人民生活。

韓國在去年7月30日與美國達成貿易協定，美國總統川普同年10月訪韓也重申相關條款，不過，協定至今尚未獲得韓國國會通過。川普今天發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。但新關稅上路時間，川普並未明說。

賴清德接受民視新聞「台灣最前線」專訪時指出，這的確很嚴重，這次談判團隊花非常大的功夫準備，也與產業界共同提出對美投資方案，並得到很好成果，希望國會能支持，不要產生變卦。

賴清德說，國會如果遲遲不通過，美國可能將15%關稅提高到25%、甚至更高，這絕不是台灣產業界希望看到的。

賴清德表示，談判完成後，台股就突破3萬2000點，表示股市對談判反應是正面，企業界也正面看待，從韓國的焦急也等於是看好台灣談判結果，中國跳腳也可看出台美談判是成功的。

賴清德指出，因此不管從哪個角度來看，都希望在野黨支持，「我常講，不看僧面看佛面」，人民、產業界還是最重要，政黨競爭難免，但不要焦土政策，堵掉國防特別預算、置台灣國家安全於不顧，如果又推翻談判成果，對經濟衝擊會很大，人民生活也勢必受影響。

主持人詢問，美國是否有設定台灣批准關稅的時效性。賴清德說，現在沒有給確定時間，但美國總是希望台灣國會能儘速通過，台灣就按約定到美國投資，美國也依約定協助台灣、投資台灣，促進雙邊投資與產業合作。

針對台美後續談判是否會牽涉汽車產業。賴清德表示，也會有關係，因為這次是與美國商務部簽，後續會跟美國貿易代表署簽，所以會牽涉交通、農業與相關產品。

主持人談及這代表中間不能有變數、也不能挑菜式的選擇性通過，賴清德說，對。