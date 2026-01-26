攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101 ，台北101董事長賈永婕 今天透露活動延期的內幕，在思考要取消或延期至上班日之際，她致電台北市長蔣萬安 、交通部長陳世凱，立刻獲得實質支持，感謝各單位與諸佛菩薩，「還有那顆神奇的鳳梨」。

霍諾德（Alex Honnold）原訂24日挑戰赤手獨攀台北101，因天氣因素延後至昨天，最後花費約1個半小時攻頂，由串流平台Netflix全程直播。

賈永婕今天晚間在社群媒體發文表示，「大家有沒有想過一個問題？星期六延期了，星期日的天氣一定會好嗎？萬一不好怎麼辦？備案是什麼？取消？還是再延期？」

賈永婕說，24日下午4時，她被緊急找回公司，英國製作團隊老闆一臉凝重告訴她，他們使用的5個非常厲害的氣象預測平台，全部顯示隔天早上會下雨；她也看了自己手上的氣象資料，狀況確實不穩定，25日凌晨可能下雨，就算雨停，大樓只要是潮濕的，都不可能達到攀爬的安全標準。

然而，她說，當初的申請與規劃只有週末2天，如果延至星期一上班日，會影響多少人，「一定會被罵爆！」雖然合約上其實可以「取消」這個活動，「我說什麼都無法在最後一刻放棄，還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥」。

由於時間非常緊迫，她表示，當天晚上就必須決定到底是取消還是延期，於是她打電話給蔣萬安，對方非常支持這個活動，立刻協助整合資源，包括台北市副市長林奕華、台北市議會議長戴錫欽、台北市文化局長蔡詩萍、台北市警察局長林炎田，交通管制、警力支援，全部第一時間到位。

「地上有人支持，接下來，就交給天上了」，賈永婕說，她再打給陳世凱，請求多開放1天空中攝影的航權，也得到支持，儘管是週末，每一個人都義無反顧地幫忙。

她指出，101內部動線也必須全面重來，畢竟上班日和週末完全不同，因此她立刻召開緊急主管會議，把所有可能性一次攤開處理，「那天我站在60樓，看著窗外下著雨的天空，水氣貼著玻璃，心裡的煎熬比天氣還濕，但晚上6點半，我還是牽著老公的手去吃羊肉爐」。

她在睡前告訴自己，如果明天還是要延期，她一定會親自向媒體、現場等待的民眾說明，也向星期一會被影響的上班族好好說明，所幸隔天早上7時，安全檢查通過，確認可以攀爬，「我第一件事就是趕快去化妝」。

賈永婕也在貼文中感謝台北市政府團隊、交通部、民航局、警察局、行天宮、松山慈惠堂、信義區土地公、天公、諸佛菩薩，「還有那顆神奇的鳳梨」，她並向民進黨立委報告，「這次活動101沒有花半毛錢、但是花了101%的力氣，真的真的很辛苦！」