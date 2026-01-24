我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台動武可能性低

邱垂正：兩岸關係處敏感且關鍵時刻 政府應保持戰略定力

記者周佑政／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨中國部1月8日至11日舉辦「2026新生代國家戰略人才培力營」，邀陸委會邱垂正解析當前兩岸局勢並說明民進黨政府的兩岸政策。(圖／取自民進黨中國部臉書)
民進黨中國部1月8日至11日舉辦「2026新生代國家戰略人才培力營」，邀陸委會邱垂正解析當前兩岸局勢並說明民進黨政府的兩岸政策。(圖／取自民進黨中國部臉書)

針對當前兩岸情勢，台灣陸委會主委邱垂正日前在民進黨舉辦的活動中指出，兩岸關係正處在複雜、敏感、微妙且關鍵的時刻，而真正改變穩定現狀的始作俑者，從來就不是台灣，而是中國國家主席習近平本人。他強調，兩岸關係有別於一般外交關係，是攸關「國家生存」的戰略問題；政府應保持絕對的戰略定力、軟硬兼施。

民進黨中國部1月8日至11日舉辦「2026新生代國家戰略人才培力營」，邀邱垂正解析當前兩岸局勢並說明民進黨政府的兩岸政策。

邱垂正表示，當前兩岸情勢最關鍵的轉折點，是習近平上台後，中國從原本的集體領導走向高度權力集中，決策封閉、誤判風險升高；對外高舉民族主義，結合軍事擴張與戰略競逐，推動戰狼外交、南海軍事化、打壓香港民主、全面升高對台施壓，「一帶一路」更成為對外擴張影響力的工具。這些內外政策拼湊出今日中國「新極權主義」的輪廓。

他指出，更關鍵的是，習近平為了尋求個人作為在歷史的定位，將「統一台灣」與「取代美國」塑造成其歷史定位的里程碑，對台更是明顯加大「促統」力道，系統性操作「反獨促統」敘事，試圖把「維持現狀」改寫成「統一遲早會發生」。這些極度不友善的作為，已清楚顯示中國正在成為威脅台灣生存的「境外敵對勢力」。

至於民進黨政府的兩岸政策，邱垂正說，政府對中國釋出的善意不曾中斷，但也必須務實面對中共政權本質與兩岸關係現實。賴清德總統提出的「四個堅持、四個不變」、「和平四大支柱行動方案」與「國安17策」，正是在穩定中展現原則與戰略定力。面對中國也多次呼籲中共當局應正視中華民國台灣的存在，尊重台灣人民的民主選擇與自由價值，才能有助於兩岸關係的和平發展。

培力營學員關心在中共認知作戰升高下，政府如何兼顧防制假訊息與捍衛言論自由。邱垂正說，凡事都應講求平衡，政策更不例外，「管制與自由的平衡」，是目前政府基本原則。

邱垂正指出，台灣與中國的兩項結構性不對稱。第一，體制差異，中共威權體制可任意造假，民主社會若放任假訊息，將傷害台灣整體制度；第二，成本差異，中共造假成本極低，台灣卻必須投入高昂資源防衛。這樣的不對稱，對台灣來說確實疲於奔命。

邱垂正說，除了政府加強法律工具與國際合作外，也應鼓勵民眾多多培養「福爾摩斯式」的洞察力與查證力，主動辨識、即時澄清，整體強化台灣的民主韌性。

邱垂正強調，兩岸關係有別於一般外交關係，而是攸關「國家生存」的戰略問題。應用更細緻、更全面的視角觀察中國，重新認識中共政權與當前兩岸的各類挑戰。而他自己在外演講時也常提到，政府的角色應保持絕對的戰略定力、軟硬兼施、深化社會韌性，才能守住台灣得來不易的民主與自由。

中共 民進黨 習近平

上一則

AIT谷立言稱自由不是免費 張惇涵：提醒鄰居遭竊要鎖門

下一則

也想爬台北101？ 亞洲家長可能「金句」連發 網友：PTSD都發作了

延伸閱讀

芬蘭總理明訪中國 是否談北極「冰上絲綢之路」受矚

芬蘭總理明訪中國 是否談北極「冰上絲綢之路」受矚
中共中央軍剩2人 學者：習近平對台軍事行動可能性不大

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台軍事行動可能性不大
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
觀察站／蘇嘉全的溫情喊話 賴清德的真心？

觀察站／蘇嘉全的溫情喊話 賴清德的真心？

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態

不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態