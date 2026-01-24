邱垂正：兩岸關係處敏感且關鍵時刻 政府應保持戰略定力

民進黨中國部1月8日至11日舉辦「2026新生代國家戰略人才培力營」，邀陸委會邱垂正解析當前兩岸局勢並說明民進黨政府的兩岸政策。(圖／取自民進黨中國部臉書)

針對當前兩岸情勢，台灣陸委會主委邱垂正日前在民進黨 舉辦的活動中指出，兩岸關係正處在複雜、敏感、微妙且關鍵的時刻，而真正改變穩定現狀的始作俑者，從來就不是台灣，而是中國國家主席習近平 本人。他強調，兩岸關係有別於一般外交關係，是攸關「國家生存」的戰略問題；政府應保持絕對的戰略定力、軟硬兼施。

民進黨中國部1月8日至11日舉辦「2026新生代國家戰略人才培力營」，邀邱垂正解析當前兩岸局勢並說明民進黨政府的兩岸政策。

邱垂正表示，當前兩岸情勢最關鍵的轉折點，是習近平上台後，中國從原本的集體領導走向高度權力集中，決策封閉、誤判風險升高；對外高舉民族主義，結合軍事擴張與戰略競逐，推動戰狼外交、南海軍事化、打壓香港民主、全面升高對台施壓，「一帶一路」更成為對外擴張影響力的工具。這些內外政策拼湊出今日中國「新極權主義」的輪廓。

他指出，更關鍵的是，習近平為了尋求個人作為在歷史的定位，將「統一台灣」與「取代美國」塑造成其歷史定位的里程碑，對台更是明顯加大「促統」力道，系統性操作「反獨促統」敘事，試圖把「維持現狀」改寫成「統一遲早會發生」。這些極度不友善的作為，已清楚顯示中國正在成為威脅台灣生存的「境外敵對勢力」。

至於民進黨政府的兩岸政策，邱垂正說，政府對中國釋出的善意不曾中斷，但也必須務實面對中共 政權本質與兩岸關係現實。賴清德總統提出的「四個堅持、四個不變」、「和平四大支柱行動方案」與「國安17策」，正是在穩定中展現原則與戰略定力。面對中國也多次呼籲中共當局應正視中華民國台灣的存在，尊重台灣人民的民主選擇與自由價值，才能有助於兩岸關係的和平發展。

培力營學員關心在中共認知作戰升高下，政府如何兼顧防制假訊息與捍衛言論自由。邱垂正說，凡事都應講求平衡，政策更不例外，「管制與自由的平衡」，是目前政府基本原則。

邱垂正指出，台灣與中國的兩項結構性不對稱。第一，體制差異，中共威權體制可任意造假，民主社會若放任假訊息，將傷害台灣整體制度；第二，成本差異，中共造假成本極低，台灣卻必須投入高昂資源防衛。這樣的不對稱，對台灣來說確實疲於奔命。

邱垂正說，除了政府加強法律工具與國際合作外，也應鼓勵民眾多多培養「福爾摩斯式」的洞察力與查證力，主動辨識、即時澄清，整體強化台灣的民主韌性。

邱垂正強調，兩岸關係有別於一般外交關係，而是攸關「國家生存」的戰略問題。應用更細緻、更全面的視角觀察中國，重新認識中共政權與當前兩岸的各類挑戰。而他自己在外演講時也常提到，政府的角色應保持絕對的戰略定力、軟硬兼施、深化社會韌性，才能守住台灣得來不易的民主與自由。