藍白8度阻擋國防預算 民進黨：在等中國同意嗎？

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩表示，呼籲在野黨盡速排審總預算案。(本報系資料照)
民進黨發言人韓瑩表示，呼籲在野黨盡速排審總預算案。(本報系資料照)

國民黨民眾黨今天再度挾人數優勢，在立法院程序委員會封殺今年度中央政府總預算，也封殺新台幣1.25兆元的國防特別預算條例草案。民進黨發言人韓瑩表示，在野黨不顧國際情勢與國家防衛的需求，持續癱瘓預算審查，是否在等中國同意？

韓瑩表示，已經不想再計算這是第幾次封殺，但必須嚴肅提醒社會各界，總預算若無法審議，今年度的國防預算會受影響；國防特別預算條例不審，則會使長期的國軍戰力規畫會受到衝擊。藍白兩黨一再犧牲國家的防衛、人民的安全，無疑是在拿國家安全作為政治操作的籌碼。

韓瑩指出，國防部長顧立雄昨天再次清楚說明，為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，並非僅限於對美軍購，還包括在國內建立彈藥、底火、炸藥、夜視鏡等關鍵產線，以及採購台美共同研發的武器系統，目的正是強化台灣的自主防衛能力與國防韌性。令人不解的是，這些攸關國家安全的項目，藍白兩黨為何連進入實質審查都不願意？

韓瑩說，民眾黨立院黨團總召黃國昌，明明都快閃去了一趟美國，美國官員也見了，大樓照片也拍了，何以回到台灣，仍要繼續反對審查所有的國防經費？又為何為連開會都要夾帶機密文件出場？行徑令人難以理解。

韓瑩質疑，國民黨主席鄭麗文多次公開宣稱，今年上半年就要出訪北京、會見習近平，並稱此行具有重大戰略意義與訊息。難道就是為了讓鄭麗文見到中共領導人，所以才要指使藍白立委們不斷阻擋、封殺國防預算嗎？

韓瑩重申，台灣的國防不應成為政治操作的籌碼，台灣的立法院審不審國防預算，更不該淪落到要看中國的臉色，呼籲藍白立委對國家忠誠、對工作負責，盡速排審總預算與國防特別預算條例。

