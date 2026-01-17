我的頻道

伊朗最高領袖：擊潰煽動叛亂者 川普應對傷亡負責

中國順差破1兆美元 分析示警：已什麼都不想買

陳智菡聲援中天主播林宸佑 沈伯洋：統戰才是共產黨重點

記者張曼蘋／台北即時報導
對於民眾黨立院黨團主任陳智菡發文聲援，綠委沈伯洋表示，「國家安全又不是只有國家機密。統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點。」(本報系資料照)
對於民眾黨立院黨團主任陳智菡發文聲援，綠委沈伯洋表示，「國家安全又不是只有國家機密。統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點。」(本報系資料照)

中天主播林宸佑（綽號馬德）因涉嫌違反國安法遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡發文聲援，引發綠委紛紛發文回擊，立委沈伯洋表示，「國家安全又不是只有國家機密。統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點。」立委王定宇也酸，「希望這次不會像捷運和塞車分不清那樣翻車。」

陳智菡在臉書發文質疑，一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？馬德掌握的不就是賴品妤假摔？

沈伯洋表示，前幾年有一個案子，是一個在地協力者在中國做生意，接觸台灣退休人員，說要用現金換取一些資料，最終沒有成功。至於是什麼資料，說要外交部的「八卦」就好，「八卦能算什麼機密？但問題就是，這些東西，可以成為共產黨對台灣政治鬥爭的籌碼。」

沈伯洋指出，旺旺在中國的生意眾人皆知，而旺旺中天的內容，也大量在台灣散播；光是這幾個禮拜，軍演前後、委內瑞拉事件、關稅等等，一堆陰謀論都是中天系統在散播，有人愛看嗎？一堆人愛看的要命。

沈伯洋說，這些人深信他是CIA，深信他追殺中配，深信他有美國房產，深信他家在中國做生意，深信黑熊學院在賣淘寶貨，還要挑起戰爭。看到有人還在帶「中天記者能有什麼機密？」的風向，「笑死，國家安全又不是只有國家機密。統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點。」從2018年到現在，原本越來越多人對此有認識，但這兩年一堆民粹降智的政治人物，只會顛倒是非，言必稱司法迫害，真的是台灣民主無法深化的元兇。

王定宇則說，有個民眾黨的立即聲援涉犯國安法和貪污治罪條例的犯嫌，不知道是否代表民眾黨的立場，希望這次不會像捷運和塞車分不清那樣翻車。

對此，陳智菡再度發文回擊，聽說沈伯洋、王定宇、幾位大委員，因為她一個小小提問紛紛開始發文炎上她，「笑死，現在台灣人都不能發問了，是嗎？民進黨都梁文傑法學派？」

沈伯洋 民眾黨 共產黨

