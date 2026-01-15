我的頻道

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓被抓走七人

有藏鏡人？藍委爆：菸酒商獲4550萬軍備子彈標案

立委15日揭露，從事菸酒、食品及五金零售批發的台灣禾亞國際公司標下4550萬元的子彈標案。該公司位於台中市北屯區，記者昨直擊現場，鐵門拉下、大門深鎖。（記者趙容萱／攝影）
國防部近期採購案頻引爭議，國民黨立委馬文君昨(15)揭露，從事菸酒、食品及五金零售批發的業者「台灣禾亞國際有限公司」，竟標下軍備局4550萬元(台幣，下同，約143萬美元）子彈標案，質疑有藏鏡人在背後。國防部昨指出，同類標案均訂定三項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會付款。

台灣禾亞國際公司登記在台中北屯區松竹路一處透天厝，記者實際走訪，現場鐵門、大門深鎖，透過門口對講機詢問，屋內人員回應，「不清楚這件事，還要再了解」。附近居民說，曾看見類似辦公人員出門拿信，但平時沒互動，不了解內部狀況。

馬文君昨指出，軍備局彈藥採購案已在去年底決標，對外採購5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥；其中9公厘手槍彈共採購350萬發、採購金額4550萬元。

馬文君揭露，該案由台灣禾亞國際有限公司得標，該公司民國109年成立，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，據經濟部商工登記網，禾亞至今未投標過任何政府標案，卻在去年6月變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年就投標軍備局子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元標案。

國防部表示，子彈屬管制性物品，國內廠商無產製能力。國防部依採購法規範公開辦理招標採購。得標商須於投標時繳交預算金額3%押標金；並於決標後繳交契約金額5%保證金，於一定期限內取得外國政府或其授權機構核發之輸出許可證明，並獲經濟部進口同意文件。

