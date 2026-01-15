賴清德：面對中國威權擴張 感謝日相展現對台海和平重視

台總統賴清德(中)接見日本前內閣官房長官、眾議員加藤勝信訪團。(圖／台總統府提供)

台總統賴清德 今天接見日本 前內閣官房長官、眾議員加藤勝信時表示，面對中國威權勢力不斷對外擴張，特別感謝日本首相高市早苗在國際場域持續支持台日友好，展現對台海和平的重視。加藤勝信表示，期盼雙方未來持續在公共衛生與防疫領域攜手，於WHO等國際組織層面上密切合作。

賴清德致詞時表示，相信在高市的帶領下，台灣與日本未來定能在更多領域擴大合作、深化交流，為印太地區的和平穩定做出貢獻。高市上任後，宣布鎖定人工智慧、半導體及航太等「17項戰略產業領域」進行重點投資；這與他就任總統後提出的「五大信賴產業」高度契合。去年12月，雙方也簽署「台日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，這代表未來在區域安全、經濟安全及高科技產業等面向，都有更多、更大的合作空間。

加藤勝信表示，去年APEC經濟領袖會議期間，高市曾與台灣的領袖代表林信義資政就經濟、防災等領域的合作進行交流。台日不僅共享基本價值，在經貿合作、人員交流等方面關係緊密，更是彼此在困難時相互扶持的重要夥伴。尤其在311東日本大地震 及熊本地震期間，台灣都率先伸出援手，去年11月也針對日本食品進口回歸正常管制措施，對受災地區民眾帶來莫大鼓舞。

談及台日合作，加藤表示，台積電熊本廠已成為雙方經濟合作的重要象徵，該廠前年已啟動量產，期待未來進一步擴廠發展。他也期盼台日在投資、人員交流及供應鏈韌性等多元領域深化合作，並感謝台灣在新冠疫情期間提供防疫物資，以及分享數位轉型與公共衛生方面的經驗，促使日本積極推動醫療數位轉型。期盼雙方未來持續在公共衛生與防疫領域攜手，於WHO等國際組織層面上密切合作。

加藤談到，去年大阪關西萬博在台灣的支持下圓滿成功，未來也期待在橫濱國際園藝博覽會等活動中持續交流。根據民調顯示，台日雙方對彼此好感度皆處於高點，被認為是歷來關係最好的時期，期盼未來繼續維持友好關係。