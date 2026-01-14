我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

AIT重申：堅定支持台灣強化自我防衛能力

中央社台北14日電
圖為美國與中華民國國旗。路透
圖為美國與中華民國國旗。路透

台灣民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，今天清晨返台。美國在台協會（AIT）表示，AIT定期與台灣各黨派領袖討論美台關係，按慣例不公開討論會談細節，但始終明確表示，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。

黃國昌今天召開記者會說，訪美拜會部門包含美國貿易代表署（USTR）、美國國務院、AIT總部、美國戰爭部等政府機關。針對黃國昌訪美，以及返台後表示將提出立法院民眾黨團版本的國防特別條例草案，AIT發言人晚間以電子郵件回覆中央社記者詢問指出，美國在台協會定期與各黨派領袖就美台夥伴關係進行討論，按慣例不公開私下會談的內容，但AIT始終明確表示，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。

AIT發言人表示，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於美國在台協會的社群平台的貼文所指出，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，並於該則貼文強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

AIT 黃國昌 民眾黨

上一則

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

下一則

曾中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了

延伸閱讀

赴美後仍反對政院1.25兆軍購特別條例 黃國昌：民眾黨將自提版本

赴美後仍反對政院1.25兆軍購特別條例 黃國昌：民眾黨將自提版本
黃國昌率團拜會白宮國安會 交流細節保密

黃國昌率團拜會白宮國安會 交流細節保密
台民眾黨主席黃國昌率團拜會白宮國安會 交流細節保密

台民眾黨主席黃國昌率團拜會白宮國安會 交流細節保密
黃國昌訪美「與官方談國防、關稅」 綠稱時間動機可疑

黃國昌訪美「與官方談國防、關稅」 綠稱時間動機可疑

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相「1句話」讓天王驚呆了

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相「1句話」讓天王驚呆了
格陵蘭總理選靠邊「丹麥」 川普嗆：你哪位？

格陵蘭總理選靠邊「丹麥」 川普嗆：你哪位？