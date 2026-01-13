我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅戒嚴案被控內亂首腦 南韓檢方求處死刑

紐約10醫院破萬護士罷工 2院方拒讓步 急診恐人力不足

台積電在美擴大設廠 鳳凰城市長：將持續增購台灣產品

記者洪子凱／台北即時報導
台北市與鳳凰城締結姊妹市，今天雙方於新生公園棒球場舉辦城市少棒交流賽，雙方市長也到場開球。記者洪子凱／攝影
台北市與鳳凰城締結姊妹市，今天雙方於新生公園棒球場舉辦城市少棒交流賽，雙方市長也到場開球。記者洪子凱／攝影

台北市與鳳凰城締結姊妹市，今天雙方於新生公園棒球場舉辦城市少棒交流賽，雙方市長也到場開球，鳳凰城市長致詞也提及台積電設廠議題，並表示台灣有很多企業選擇在亞利桑納州投資，更將繼續增加對台灣的合作與採購，盼雙方交流更加密切。

鳳凰城市長Kate Gallego提到，台灣與鳳凰城之間有許多交流包含企業、軍事、棒球等等，而上周台積電也宣布購買新土地，將在鳳凰城的工廠規模翻倍，另她相當興奮，也希望透過投資能加強亞利桑納州與台灣間相當深厚的夥伴關係，也將繼續增加對台灣產品的採購。

面對台積電擴大設廠是否能有足夠多的人才因應，Kate Gallego說，亞利桑納州立大學（ASU）擁有全美規模最大的工程學院，擁有優秀的工程課程，更包括卓越的半導體學位課程，相信這也是台積電選擇設廠原因之一，亞利桑納州與台灣有許多合作，包含培訓 F-16 飛行員、多家企業設廠，更有航空直航，盼雙方合作越來越密切。

而今天棒球交流賽，蔣萬安也勉勵，透過少棒交流，讓城市情誼真正走進校園與球場，是最具溫度的城市外交。並送上營養補給、紀念品，教育局也表示，未來將持續以運動、教育與學生交流為基礎，深化與姐妹市及國際城市的合作，讓更多學生在成長過程中累積國際經驗，培養全球視野與自信。

台積電 亞利桑納州 教育局

上一則

指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別

延伸閱讀

紐時：美台近達協議 對台關稅15%換台積再建5廠

紐時：美台近達協議 對台關稅15%換台積再建5廠
柯文哲談軍購轟「台灣不是民進黨專利」憂台積電變美積電

柯文哲談軍購轟「台灣不是民進黨專利」憂台積電變美積電
供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金
美對台關稅15% 台積電至少再建5廠…為何談了這麼久？

美對台關稅15% 台積電至少再建5廠…為何談了這麼久？

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42

超人氣

更多 >
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
Trader Joe's這份3.99元日式炒飯 讓周間晚餐輕鬆上桌

Trader Joe's這份3.99元日式炒飯 讓周間晚餐輕鬆上桌
不愛交談？寧發簡訊不打電話 Z世代年輕人恐付出代價

不愛交談？寧發簡訊不打電話 Z世代年輕人恐付出代價
長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助