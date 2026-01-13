台積電在美擴大設廠 鳳凰城市長：將持續增購台灣產品

台北市與鳳凰城締結姊妹市，今天雙方於新生公園棒球場舉辦城市少棒交流賽，雙方市長也到場開球。記者洪子凱／攝影

台北市與鳳凰城締結姊妹市，今天雙方於新生公園棒球場舉辦城市少棒交流賽，雙方市長也到場開球，鳳凰城市長致詞也提及台積電 設廠議題，並表示台灣有很多企業選擇在亞利桑納州 投資，更將繼續增加對台灣的合作與採購，盼雙方交流更加密切。

鳳凰城市長Kate Gallego提到，台灣與鳳凰城之間有許多交流包含企業、軍事、棒球等等，而上周台積電也宣布購買新土地，將在鳳凰城的工廠規模翻倍，另她相當興奮，也希望透過投資能加強亞利桑納州與台灣間相當深厚的夥伴關係，也將繼續增加對台灣產品的採購。

面對台積電擴大設廠是否能有足夠多的人才因應，Kate Gallego說，亞利桑納州立大學（ASU）擁有全美規模最大的工程學院，擁有優秀的工程課程，更包括卓越的半導體學位課程，相信這也是台積電選擇設廠原因之一，亞利桑納州與台灣有許多合作，包含培訓 F-16 飛行員、多家企業設廠，更有航空直航，盼雙方合作越來越密切。

而今天棒球交流賽，蔣萬安也勉勵，透過少棒交流，讓城市情誼真正走進校園與球場，是最具溫度的城市外交。並送上營養補給、紀念品，教育局 也表示，未來將持續以運動、教育與學生交流為基礎，深化與姐妹市及國際城市的合作，讓更多學生在成長過程中累積國際經驗，培養全球視野與自信。