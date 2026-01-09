台灣正式邁入超高齡社會 65歲以上人口20.06%

我的頻道

記者張曼蘋／台北即時報導
台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，而65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。
台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，而65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。圖／聯合報系報資料照

台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計，截至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，而65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%，已達世界衛生組織定義標準。其中65歲以上人口比率最高為台北市24.18%，最低為新竹縣15.08%。

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。

內政部今公布2025年12月戶口統計資料，人口數為2329萬9132人，與上年同月比較減少0.43%，平均每天減少276.95人，與上月比較則減少6953人，約0.03%。以縣市來看，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.70%，其次為新竹縣0.44%，再其次為台中市0.27%；人口減少最多為金門縣2.99%，其次為連江縣2.36%，再其次為台北市2.06%。

內政部指出，去年12月新生兒為9027人，折合年粗出生率為4.56‰，較上年同月減少3469人、約減少27.76%，較上月增加1081、增13.60%。就縣市別言，粗出生率最高為雲林縣7.27‰，其次為台東縣6.05‰，再其次為澎湖縣5.96‰；最低為基隆市3.40‰，其次為嘉義縣3.41‰，再其次為台南市3.70‰。

至於死亡數為1萬7450人，折合年粗死亡率為8.82‰，較上年同月增加5人、約0.03%，較上月增加2679人、18.14%。就縣市別言，粗死亡率最高為南投縣13.53‰，其次為嘉義縣12.93‰，再其次為台東縣12.32‰；最低為連江縣5.18‰，其次為新竹市6.15‰，再其次為金門縣6.76‰。

內政部指出，截至去年12月底0至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%；至於20歲以上人口數則為1964萬4140人，占84.31%。就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市15.16%，最低為金門縣7.70%；65歲以上人口比率最高為台北市24.18%，最低為新竹縣15.08%。

內政部

