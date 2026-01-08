我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西19歲男困柬埔寨 與母視頻按酒窩暗示「救我」

與夫同台熱舞被酸「體態像大媽」 女藝人高EQ回擊

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

記者翁至成／即時報導
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台北市劉姓女子在交友軟體上認識男網友，誤信「保證高獲利、穩賺不賠」話術，投資虛擬貨幣泰達幣，短短2個月面交金額累計破千萬(台幣，下同)，直到欲出金屢遭推託，驚覺受騙報警。警方與被害人合作誘捕，上月底在松山區一間超商逮捕取款的陳姓車手，查扣手機、假勞動契約等證物，警詢後依詐欺罪嫌送辦。檢方複訊後交保後傳。

松山分局三民派出所去年底接獲報案，劉女（44歲）稱去年8月在交友軟體認識一名網友，事後相信他投資策略，2個月內面交、匯款等方式，投資超過1000萬元，由於詐騙集團提供假投資網站，她誤信帳上的虛擬貨幣資產「投資報酬率為正」。

劉女稱，直到要出金，對方卻頻以系統問題、手續未完成等理由拖延，再比對發現網站內的投資數字「都是假的」報警。

沒想到幾日後詐團再度聯繫，佯稱可面交返還剩餘款項，警方「將計就計」請被害人配合，雙方相約在松山區某超商面交，警方暗中埋伏，當場逮捕前來取款的車手陳男（29歲）。

陳男落網後供稱原本無業，透過臉書看到徵才訊息，受聘擔任「投資專員」，每月薪資3萬元，另依取款金額可領取獎金，才擔任提款車手，警詢後被依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

松山警方表示，去年度查獲詐欺車手347人，呼籲民眾對於標榜高獲利、保證回本的投資資訊務必提高警覺，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查證，以免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

詐騙集團 虛擬貨幣

上一則

他分析綠這2縣市若沒贏 「賴主席恐下台、連任生變數」

延伸閱讀

逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網

逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網
貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
泰國揭柬埔寨新詐騙據點 警方：由中國公民指揮運作

泰國揭柬埔寨新詐騙據點 警方：由中國公民指揮運作
2、30歲達4成…日詐騙受害者大幅年輕化

2、30歲達4成…日詐騙受害者大幅年輕化

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
台北101跨年煙火迎接2026。(台北101提供)

台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺

2026-01-01 17:18
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質

新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課