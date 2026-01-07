我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海南島宣傳免稅 自稱全球最大遭質疑掛羊頭賣狗肉

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

中國列劉世芳等人台獨頑固分子 陸委會斥破壞現狀

中央社台北7日電
中國國台辦7日將台灣內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。陸委會對此表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，痛斥中共破壞兩岸和平現狀。（本報系資料照片）
中國國台辦7日將台灣內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」。陸委會對此表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，痛斥中共破壞兩岸和平現狀。（本報系資料照片）

中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」、高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」；陸委會表達抗議與譴責，痛斥中共破壞兩岸和平現狀。

大陸委員會（陸委會）7日透過新聞稿表示，劉世芳、鄭英耀、陳舒怡是捍衛國家主權與國家安全的有功人員，中共宣稱依法實施「終身追責」，作法拙劣、無效，陸委會對此表達最強烈的抗議與嚴厲譴責。

陸委會指出，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共舉動嚴重破壞兩岸關係、破壞兩岸和平現狀，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，均是在職務上堅定捍衛中華民國、保衛國家安全、提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員；中共用意不在名單上的人，而是製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會提到，中共持續地培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本；中共更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，把個案「內國刑事犯罪化」，中共一切作法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心，政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共挑釁兩岸穩定作為所引發的一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天上午在例行記者會上表示，將劉世芳、鄭英耀列為「台獨頑固分子」。

理由分別為劉世芳宣揚台獨分裂論調，打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，為兩岸人員往來設置障礙、封堵兩岸民眾交流溝通管道；鄭英耀大肆鼓吹謀獨言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作。

陳斌華提到，將一名陳姓檢察官（指陳舒怡）列為「台獨打手幫兇」，理由為「羅織罪名、炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造綠色恐怖」。

中共 中華民國 國務院

上一則

台空軍：搜救不受限72小時 全力搜救飛官辛柏毅

延伸閱讀

國台辦新年第1槍 嗆對劉世芳、鄭英耀、陳舒怡懲戒追責

國台辦新年第1槍 嗆對劉世芳、鄭英耀、陳舒怡懲戒追責
網傳張文是「第五縱隊」內政部闢謠：無關且非陸配之子

網傳張文是「第五縱隊」內政部闢謠：無關且非陸配之子
北捷隨機攻擊事件 台內政部長：無涉境外勢力 持續查辦模仿犯訊息

北捷隨機攻擊事件 台內政部長：無涉境外勢力 持續查辦模仿犯訊息
封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

2025-12-31 22:08

超人氣

更多 >
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘