我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海南島宣傳免稅 自稱全球最大遭質疑掛羊頭賣狗肉

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

台空軍：搜救不受限72小時 全力搜救飛官辛柏毅

中央社花蓮縣7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣空軍司令部督察長江義誠少將。中央社
台灣空軍司令部督察長江義誠少將。中央社

台灣上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機，昨天晚間7時許於花蓮豐濱鄉海面失事疑跳傘逃生，軍方不排除空間迷向導致事故發生。空軍表示，「搜救不會受限72小時」，全力搜救。

空軍今天簡報指出，辛柏毅昨晚執行夜間飛行訓練，晚間7時27分30秒先回報TWO LOST（雲中失散），短短1分鐘接連回報「高度一直下降、預計跳傘跳傘跳傘」等，晚間7時28分30秒辛柏毅駕駛的二號機在高度1700呎光點消失。

空軍表示，事發後，長機在原地盤旋標定位置，位於花蓮基地南面31浬，因當時有雲層影響，沒辦法目視海面狀況。

空軍督察長江義誠表示，迄今已派出空中13批13架次及海上艦艇11艘次，以座標點做重疊式搜索，第二作戰區派遣119人至海岸搜索，目前還沒收到相關殘骸或跡證，搜救不會受限72小時，全力搜救辛姓上尉。

空軍調查，昨天天氣狀況符合飛行訓練派遣標準，機身與發動機定檢出場迄今，沒有重大事故。

外界質疑辛柏毅結束長假後，沒有足夠休息就飛行。空軍表示，辛柏毅返國後有在家休息2天，1月5日返回部隊，6日早上聯隊安排一架雙座帶飛任務，執行情況正常，所以晚間就進行原訂訓練任務，任務都是前1至2日預劃好，不是臨時派遣。

空軍五聯隊二十七隊長周明慶說，昨天飛行路徑沒有顯示問題，F16的四大殺手是空間迷向、空中相撞、大G昏迷及操縱撞地，夜航最容易發生的是空間迷向及操縱撞地。

周明慶說，昨天晚間辛柏毅已經知道他空間迷向且高度下降，也立即回報，最後一道關卡就是彈射跳傘，長機也努力嘗試帶他回來，在雷達消失後，原地盤旋定位，「飛行員該做的都已經做了」，現在唯一能做的是陪伴家屬。

周明慶說，辛柏毅飛行表現優秀，跟隊員相處融洽，去年5月登記結婚後，一直到去年底才趁訓練空檔請婚假出國度蜜月，今早辛柏毅妻子說，「去冰島跟芬蘭是他一輩子的夢想」。

空軍表示，第一時間就已通知眷屬及家人，妻子由媽媽與妹妹陪同，辛柏毅父母今天從澎湖抵達花蓮，有派員陪同，並說明最新搜救狀況。

空軍表示，目前已下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，執行機務加強檢查；飛行員實施學科及模擬機訓練，重點在於空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領。

F1 冰島

上一則

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

下一則

中國列劉世芳等人台獨頑固分子 陸委會斥破壞現狀

延伸閱讀

F-16夜訓花蓮墜海 飛官跳傘搜救中 海象不佳增救援難度

F-16夜訓花蓮墜海 飛官跳傘搜救中 海象不佳增救援難度
失事F-16戰機 近期曾因MMC故障報修 遲未裝自動防撞系統

失事F-16戰機 近期曾因MMC故障報修 遲未裝自動防撞系統
跳傘失聯F16飛官剛度完蜜月 家屬煎熬貼文「全家等你回家」

跳傘失聯F16飛官剛度完蜜月 家屬煎熬貼文「全家等你回家」
台空軍：F-16V夜訓失聯 飛官飛行總時數611小時

台空軍：F-16V夜訓失聯 飛官飛行總時數611小時

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

2025-12-31 22:08

超人氣

更多 >
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘