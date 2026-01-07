台空軍：搜救不受限72小時 全力搜救飛官辛柏毅

台灣空軍司令部督察長江義誠少將。中央社

台灣上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機，昨天晚間7時許於花蓮豐濱鄉海面失事疑跳傘逃生，軍方不排除空間迷向導致事故發生。空軍表示，「搜救不會受限72小時」，全力搜救。

空軍今天簡報指出，辛柏毅昨晚執行夜間飛行訓練，晚間7時27分30秒先回報TWO LOST（雲中失散），短短1分鐘接連回報「高度一直下降、預計跳傘跳傘跳傘」等，晚間7時28分30秒辛柏毅駕駛的二號機在高度1700呎光點消失。

空軍表示，事發後，長機在原地盤旋標定位置，位於花蓮基地南面31浬，因當時有雲層影響，沒辦法目視海面狀況。

空軍督察長江義誠表示，迄今已派出空中13批13架次及海上艦艇11艘次，以座標點做重疊式搜索，第二作戰區派遣119人至海岸搜索，目前還沒收到相關殘骸或跡證，搜救不會受限72小時，全力搜救辛姓上尉。

空軍調查，昨天天氣狀況符合飛行訓練派遣標準，機身與發動機定檢出場迄今，沒有重大事故。

外界質疑辛柏毅結束長假後，沒有足夠休息就飛行。空軍表示，辛柏毅返國後有在家休息2天，1月5日返回部隊，6日早上聯隊安排一架雙座帶飛任務，執行情況正常，所以晚間就進行原訂訓練任務，任務都是前1至2日預劃好，不是臨時派遣。

空軍五聯隊二十七隊長周明慶說，昨天飛行路徑沒有顯示問題，F1 6的四大殺手是空間迷向、空中相撞、大G昏迷及操縱撞地，夜航最容易發生的是空間迷向及操縱撞地。

周明慶說，昨天晚間辛柏毅已經知道他空間迷向且高度下降，也立即回報，最後一道關卡就是彈射跳傘，長機也努力嘗試帶他回來，在雷達消失後，原地盤旋定位，「飛行員該做的都已經做了」，現在唯一能做的是陪伴家屬。

周明慶說，辛柏毅飛行表現優秀，跟隊員相處融洽，去年5月登記結婚後，一直到去年底才趁訓練空檔請婚假出國度蜜月，今早辛柏毅妻子說，「去冰島 跟芬蘭是他一輩子的夢想」。

空軍表示，第一時間就已通知眷屬及家人，妻子由媽媽與妹妹陪同，辛柏毅父母今天從澎湖抵達花蓮，有派員陪同，並說明最新搜救狀況。

空軍表示，目前已下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，執行機務加強檢查；飛行員實施學科及模擬機訓練，重點在於空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領。