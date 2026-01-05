法專家：中國頻繁軍演意圖消磨台灣及夥伴抵抗意志

我的頻道

中央社巴黎5日專電
法國戰略研究基金會（FRS）亞洲事務專家倪雅玲（Valérie Niquet）今天投書世界報（Le Monde）指出，中國藉由頻繁軍演，企圖消磨台灣及其夥伴的抵抗意志。示意圖。路透
法國戰略研究基金會（FRS）亞洲事務專家倪雅玲（Valérie Niquet）今天投書世界報（Le Monde）指出，中國藉由頻繁軍演，企圖消磨台灣及其夥伴的抵抗意志。示意圖。路透

法國戰略研究基金會（FRS）亞洲事務專家倪雅玲（Valérie Niquet）今天投書世界報（Le Monde）指出，中國藉由頻繁軍演，企圖消磨台灣及其夥伴的抵抗意志。

中共解放軍2025年12月29日至31日發動「正義使命-2025」環台軍演，包含實彈射擊。

倪雅玲寫道，這些演習規模龐大，反映出根本戰略的不確定性，中國國家主席習近平不斷強調攻克台灣勢在必行，但儘管中國人民解放軍力量日益增強，仍遠遠無法確保必勝；這種不確定性說明了精心策劃、大肆宣傳的軍演為何如此頻繁。

她認為，這不只是為了訓練，而是為了嚇唬，並灌輸一種概念：解放軍無人能擋、所有外部支援的企圖都會導致區域情勢迅速惡化。中國近年將圍台軍演常態化，如今重點放在更強調打擊所有「外國干預」，此一說詞意在先發制人地譴責他人要為危機負起責任，將外國視為潛在情勢升級的始作俑者。

她指出，以前中方用字遣詞集中在抨擊台灣當局和「分裂主義」，現在也開始關注台灣的戰略環境，不僅要嚇阻台灣，還要消除外部支持的政治和心理因素，主要是美國和一些區域國家。

倪雅玲表示，中國意圖營造一種「無可避免」的氛圍，藉著強化這類行動，侵蝕台灣及其夥伴國家的抵抗意志，使這些國家相信脅迫不僅可能發生，還必勝無疑，對抗中國只是徒勞。

她寫道，然而中國仍有一種急迫感，經濟成長放緩導致不信任感日益加深，中共所稱的「偉大復興」目標似乎遙不可及；在此背景下，封鎖台灣的威脅別具意義，例如海上包圍、空域控制、對港口和貿易航線施加壓力等情境，傾向採取漸進式脅迫策略，避免真正開戰。

她指出，封鎖策略能讓中國不須入侵就讓台灣窒息，不必立即引發武裝衝突就能測試各方反應，尤其可讓台灣的盟國陷入政治和軍事難題，現在的日本即面臨此一難題。

日本首相高市早苗2025年11月在國會議員提出「台灣有事」質詢時表示，若動用戰艦伴隨武力使用，「有可能構成（日本）存亡危機事態」，但仍要視實際情況而定。倪雅玲說，這番言論加劇日中關係緊張，中方隨即採取外交施壓、公開警告等手段，透過恫嚇來阻止「戰略清晰」。

倪雅玲寫道，中國將軍事威脅當作對抗「外國干預」的核心工具，目的不再只是威嚇台灣或試探美國，而是考驗鄰國是否有能力抵禦這種恫嚇策略，尤其是日本。

她也提到，美國日前直搗委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）拘捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro），以電子干擾癱瘓中國雷達系統，暴露出其缺陷，使得建立在強大無敵的中國形象上的心理脅迫戰略受到質疑。

