台中郊外出現5隻野生狐獴？動保處追查 如有飼主將開罰

記者游振昇／台中即時報導
台中市郊外疑似出現5隻野生狐獴，台中市動保處將追查，圖為寵物店狐獴。(記者游振昇／攝影)
台中市郊外疑似出現5隻野生狐獴，台中市動保處將追查，圖為寵物店狐獴。(記者游振昇／攝影)

台中市郊外疑似出現5隻野生狐獴，群起出現後消失，台中市動保處今天表示將追查，如有飼主任其在野外奔跑將依法開罰，違規最高可罰1萬5000元(新台幣，下同，約503美元)。動保團體說，狐獴放生野外會造成台灣生態浩劫，一定要重視。

台中市動保處表示，目前狐獴並非動保法規定須辦理寵物登記的動物，若作為寵物飼養，飼主仍須負起動保法所規範的相關責任。依動保法第5條第2項規定，飼主應提供動物適當的生活環境；並依第20條規定，攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入的場所，須由7歲以上的人陪同，違反規定者可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

動保處指出，網路流傳的狐獴疑似由附近牧場所飼養，將派員前往了解並依法要求改善。若涉及營利性的動物展演行為，依法須事前取得許可，動保處也將釐清其營業型態，是否符合免經許可的動物展演類型、方式或場所。若查有未經許可即進行動物展演情形，已違反動保法第6條之1第1項規定，最高可處新台幣5萬元至25萬元罰鍰。農場業者強調沒有養狐獴。

民眾在臉書po出照片，稱在台中市沙鹿區郊外發現5隻野生狐獴，照片引起許多網友好奇，更有人到附近農場想觀看，造成農場業者困擾；農場業者表示，附近常有民眾帶寵物到都會公園散步，狐獴家族應該也是民眾帶去散步「放風」，當天就帶走，該農場沒養狐獴。

寵物

美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普

